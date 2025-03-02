То, что произошло в последний день февраля в Овальном кабинете Белого дома, шокирует. Однако последствия этого ощутят все стороны, и череда ошибок, похоже, не заканчивается, пишет эксперт по безопасности Эркки Коорт.
Эркки Коорт ⟩ Лондон совершил немыслимую глупость, исключив Эстонию из переговоров
Реакция Европы на встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского была близка к отчаянию. События в Овальном кабинете превзошли даже самые мрачные прогнозы относительно того, как именно Трамп собирается завершить войну. На протяжении всей своей избирательной кампании он заявлял, что намерен положить конец конфликту между Россией и Украиной, но никогда не раскрывал деталей.
Сегодня у нас есть повод для тревоги и критических вопросов. Как укрепить собственную безопасность? В каком состоянии наши союзнические отношения? Готова ли Европа взять на себя инициативу? А Лондон? Нуждается ли континент в новом лидере - своем Уинстоне Черчилле?
Да, Европе нужен лидер, но уж точно не новый Черчилль. Для нас это имя не ассоциируется со свободой, а напоминает об оккупации. Достигнутый при участии Лондона Ялтинский договор оставил нас в советской неволе на 50 лет. Так что обойдемся без новых Черчиллей.
Встреча, запланированная в Лондоне на воскресенье, станет знаковой. Она последует за провалом в Вашингтоне и пройдет накануне саммита ЕС. Британия пытается перехватить инициативу, чтобы не позволить Франции или Евросоюзу единолично определять политику европейской безопасности. Лондону важно сохранить статус ключевого игрока, а не оказаться на обочине процессов.
Но вызывает недоумение, что за столом переговоров не оказалось представителей Эстонии и других стран Балтии. Учитывая, насколько много наши страны вложили в помощь Украине по сравнению с собственными бюджетами, это выглядит неожиданным. Тем не менее приглашения получили государства, внесшие куда меньший вклад.
В Лондон были приглашены представители 18 стран. В ЕС 27 членов, но Великобритания не обязана ориентироваться на границы союза - она вольна формировать список участников по своему усмотрению. Однако отсутствие Балтии за столом переговоров настораживает.
Стоит задаться вопросом, была ли совершена ошибка? Конечно. О содержании встречи мы, вероятно, не узнаем ни сегодня, ни через пару дней, но сам список участников уже вызвал серьезные разногласия. Возможно, нам следует пересмотреть свой внешнеполитический вес, хотя дело не обязательно в том, что сделала или не сделала Эстония для его усиления.
Главный вопрос - как это воспримут наши оппоненты. И речь не только о противниках Эстонии, но и Европы в целом, ведь в большинстве случаев это одни и те же силы. Москва и Пекин пристально следят за границами, которые Лондон провел на карте своей неосмотрительностью.
В другие времена эта встреча могла бы остаться всего лишь рядовым мероприятием. Но с учетом того, что США дистанцируются от Европы и сближаются с Россией, ситуация превращается в серьезную угрозу для всего континента.
Как Вашингтон не осознает последствий своих действий, так и Лондон, похоже, не понимает, что именно он натворил. Или же наоборот?