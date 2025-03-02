Эркки Коорт Лондон совершил немыслимую глупость, исключив Эстонию из переговоров

Реакция Европы на встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского была близка к отчаянию. События в Овальном кабинете превзошли даже самые мрачные прогнозы относительно того, как именно Трамп собирается завершить войну. На протяжении всей своей избирательной кампании он заявлял, что намерен положить конец конфликту между Россией и Украиной, но никогда не раскрывал деталей.

Сегодня у нас есть повод для тревоги и критических вопросов. Как укрепить собственную безопасность? В каком состоянии наши союзнические отношения? Готова ли Европа взять на себя инициативу? А Лондон? Нуждается ли континент в новом лидере - своем Уинстоне Черчилле?

Да, Европе нужен лидер, но уж точно не новый Черчилль. Для нас это имя не ассоциируется со свободой, а напоминает об оккупации. Достигнутый при участии Лондона Ялтинский договор оставил нас в советской неволе на 50 лет. Так что обойдемся без новых Черчиллей.

Встреча, запланированная в Лондоне на воскресенье, станет знаковой. Она последует за провалом в Вашингтоне и пройдет накануне саммита ЕС. Британия пытается перехватить инициативу, чтобы не позволить Франции или Евросоюзу единолично определять политику европейской безопасности. Лондону важно сохранить статус ключевого игрока, а не оказаться на обочине процессов.