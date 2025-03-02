Союзник Путина пытается возобновить работу Nord Stream 2 с помощью инвесторов из США

По данным издания, через посредничество американского бизнесмена инициаторы проекта контактировали с командой Дональда Трампа. Варниг надеется, что этот шаг поможет завершить войну в Украине, одновременно укрепляя экономические связи между США и Россией.

Некоторые влиятельные лица в окружении Трампа осведомлены о плане привлечения американских инвесторов к Nord Stream 2 и рассматривают его как возможность перезапуска отношений с Москвой. По словам источников Financial Times, консорциум под руководством США уже подготовил проект соглашения с «Газпромом» на случай отмены санкций.