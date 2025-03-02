Вс, 2.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Союзник Путина пытается возобновить работу Nord Stream 2 с помощью инвесторов из США

Copy
Директор дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 Маттиас Варниг.
Директор дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 Маттиас Варниг. Фото: Maxim Shemetov

Бывший руководитель управляющей компании Nord Stream 2 и давний соратник Владимира Путина Маттиас Варниг ищет поддержку американских инвесторов для повторного запуска газопровода, соединяющего Россию и Европу через Балтийское море, сообщает Financial Times.

По данным издания, через посредничество американского бизнесмена инициаторы проекта контактировали с командой Дональда Трампа. Варниг надеется, что этот шаг поможет завершить войну в Украине, одновременно укрепляя экономические связи между США и Россией.

Некоторые влиятельные лица в окружении Трампа осведомлены о плане привлечения американских инвесторов к Nord Stream 2 и рассматривают его как возможность перезапуска отношений с Москвой. По словам источников Financial Times, консорциум под руководством США уже подготовил проект соглашения с «Газпромом» на случай отмены санкций.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх