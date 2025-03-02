Бывший руководитель управляющей компании Nord Stream 2 и давний соратник Владимира Путина Маттиас Варниг ищет поддержку американских инвесторов для повторного запуска газопровода, соединяющего Россию и Европу через Балтийское море, сообщает Financial Times.
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Союзник Путина пытается возобновить работу Nord Stream 2 с помощью инвесторов из США
По данным издания, через посредничество американского бизнесмена инициаторы проекта контактировали с командой Дональда Трампа. Варниг надеется, что этот шаг поможет завершить войну в Украине, одновременно укрепляя экономические связи между США и Россией.