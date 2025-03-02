Elering и финский оператор системы электроснабжения Fingrid отозвали запрос на арест судна Eagle S, которое 25 декабря прошлого года повредило кабель EstLink 2. Вместо этого компании планируют взыскать расходы на ремонт через судебное разбирательство с владельцем судна.
Elering намерен взыскать через суд расходы на ремонт EstLink 2
По словам председателя правления Elering Калле Килька, от ареста отказались из-за его чрезмерной затратности.
«Содержание судна под арестом стоит сотни тысяч евро в месяц, плюс требуется залог в миллион евро и дополнительные расходы. В результате общие затраты могут превысить стоимость самого судна. К тому же продать судно во время судебного разбирательства крайне сложно», - объяснил Кильк.
Операторы системы электроснабжения намерены добиться компенсации через суд. Если в ходе расследования будет установлена вина членов экипажа, уголовное дело по этому вопросу будет рассматриваться отдельно.
«Для Elering важно, чтобы ущерб был возмещен, а также чтобы никто не чувствовал, что можно безнаказанно разрушать подводную инфраструктуру», - подчеркнул Кильк.
По оценке финской адвокатской фирмы, судебное разбирательство может затянуться на 5-6 лет. В связи с этим операторы системы электроснабжения вынуждены пока покрывать затраты на восстановление соединения самостоятельно.