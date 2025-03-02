Elering намерен взыскать через суд расходы на ремонт EstLink 2

По словам председателя правления Elering Калле Килька, от ареста отказались из-за его чрезмерной затратности.

«Содержание судна под арестом стоит сотни тысяч евро в месяц, плюс требуется залог в миллион евро и дополнительные расходы. В результате общие затраты могут превысить стоимость самого судна. К тому же продать судно во время судебного разбирательства крайне сложно», - объяснил Кильк.

Операторы системы электроснабжения намерены добиться компенсации через суд. Если в ходе расследования будет установлена вина членов экипажа, уголовное дело по этому вопросу будет рассматриваться отдельно.

«Для Elering важно, чтобы ущерб был возмещен, а также чтобы никто не чувствовал, что можно безнаказанно разрушать подводную инфраструктуру», - подчеркнул Кильк.

По оценке финской адвокатской фирмы, судебное разбирательство может затянуться на 5-6 лет. В связи с этим операторы системы электроснабжения вынуждены пока покрывать затраты на восстановление соединения самостоятельно.