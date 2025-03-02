Советы эксперта: как использовать возврат подоходного налога, избежать мошенничества и вернуть больше денег?

Часто возврат подоходного налога может быть хорошей возможностью начать копить или приумножать деньги. Например, можно разместить возвращенный налог на срочном или накопительном депозите в банке, чтобы он приносил проценты. В Coop Pank для этого есть «Rahasahtel», где деньги зарабатывают 2% годовых и при необходимости их можно быстро использовать.

Также возврат подоходного налога или его часть можно оставить на счете Налогово-таможенного департамента для оплаты будущих обязательств. Например, у многих в марте наступает срок уплаты земельного налога. Так называемый авансовый платеж можно использовать для уплаты подоходного налога, регистрационного сбора за моторное транспортное средство, таможенных и импортных пошлин.

Возможно, кому-то возврат подоходного налога поможет погасить краткосрочную задолженность по лизингу или жилищному кредиту, проще оплатить покупку продуктов в этом месяце или отправиться в отпуск.

Будьте бдительны и избегайте мошенничества

Хотя подача налоговых деклараций началась только 15 февраля, уже в январе стали распространяться мошеннические сообщения и письма от имени Налогово-таможенного департамента (MTA). Чтобы избежать мошенничества, важно, чтобы люди умели распознавать угрозы и правильно реагировать. Следует помнить, что Налогово-таможенный департамент не прикрепляет вложения к электронным письмам и никогда не запрашивает у людей по электронной почте, в сообщениях или по телефону персональные данные, данные банковской карты, пароли от банковского счета или PIN-коды.