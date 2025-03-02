В жестко сформулированном заявлении компания подвергла критике президента США Дональда Трампа и вице-президента Дж. Д. Вэнса за недавнюю телетрансляцию, назвав ее «величайшим позором» в истории телевидения.

Haltbakk Bunkers выразила поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому за сдержанность и обвинила США в «ударе в спину», заявив, что шоу, организованное американскими властями, «вызвало у нас отвращение».