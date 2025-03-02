Норвежская топливная компания Haltbakk Bunkers объявила, что прекращает поставки топлива для военных баз в Норвегии и кораблей США, заходящих в норвежские порты. Причиной стало недовольство последними решениями Вашингтона по Украине, сообщает UK Defence Journal.
Для подписчиков
Норвежская компания отказалась заправлять военные корабли США
В жестко сформулированном заявлении компания подвергла критике президента США Дональда Трампа и вице-президента Дж. Д. Вэнса за недавнюю телетрансляцию, назвав ее «величайшим позором» в истории телевидения.