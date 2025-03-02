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Норвежская компания отказалась заправлять военные корабли США

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Ословский порт в Норвегии.
Ословский порт в Норвегии. Фото: SOEREN STACHE

Норвежская топливная компания Haltbakk Bunkers объявила, что прекращает поставки топлива для военных баз в Норвегии и кораблей США, заходящих в норвежские порты. Причиной стало недовольство последними решениями Вашингтона по Украине, сообщает UK Defence Journal.

В жестко сформулированном заявлении компания подвергла критике президента США Дональда Трампа и вице-президента Дж. Д. Вэнса за недавнюю телетрансляцию, назвав ее «величайшим позором» в истории телевидения.

Haltbakk Bunkers выразила поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому за сдержанность и обвинила США в «ударе в спину», заявив, что шоу, организованное американскими властями, «вызвало у нас отвращение».

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