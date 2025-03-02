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Учительница из Эстонии отпраздновала 101-й день рождения

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Ирене Муст отпраздновала 101-й день рождения.
Ирене Муст отпраздновала 101-й день рождения. Фото: Valga vallavalitsus

1 марта 101 год исполнился Ирене Муст - долгожительнице из деревни Харгла волости Валга и любимой учительнице нескольких поколений местных жителей.

Ирене Муст родом из Карула и получила образование в нескольких школах уезда Валга. Учительскую квалификацию она получила в Тартуском учительском семинаре и Раквереском педагогическом училище. Свою педагогическую карьеру начала в октябре 1944 года, проработав в школах в общей сложности 59 лет. Наибольшую часть своей карьеры - 45 лет - она преподавала в Харглаской школе, сообщили в волостной управе Валга.

Хотя Ирене живет одна, ее семья очень большая. У нее двое детей, восемь внуков, а также правнуки и праправнук. Кроме того, она поддерживает теплые отношения с местной общиной - в день рождения ее поздравляли соседи, бывшие коллеги и ученики.

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