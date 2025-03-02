Учительница из Эстонии отпраздновала 101-й день рождения

Ирене Муст родом из Карула и получила образование в нескольких школах уезда Валга. Учительскую квалификацию она получила в Тартуском учительском семинаре и Раквереском педагогическом училище. Свою педагогическую карьеру начала в октябре 1944 года, проработав в школах в общей сложности 59 лет. Наибольшую часть своей карьеры - 45 лет - она преподавала в Харглаской школе, сообщили в волостной управе Валга.