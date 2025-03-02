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Рыбак провалился под лед и погиб

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

В воскресенье днем в Центр тревоги поступило сообщение, что на плотине Хярьянурме реки Педья в Йыгевамаа рыбак провалился под лед.

Спасатели быстро вытащили рыбака на берег с помощью оборудования для спасения на воде, но спасти его не удалось.

Ледовая обстановка в природе крайне нестабильна. В уездах Южной Эстонии, включая Йыгевамаа, выход на лед рек и других водоемов запрещен с 15 февраля.

Перед тем как выйти на лед, необходимо проверить действующие запреты и оценить безопасность. Информацию об ограничениях и толщине льда можно найти в приложении ILM+ и на сайте.

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