Рыбак провалился под лед и погиб

Спасатели быстро вытащили рыбака на берег с помощью оборудования для спасения на воде, но спасти его не удалось.

Ледовая обстановка в природе крайне нестабильна. В уездах Южной Эстонии, включая Йыгевамаа, выход на лед рек и других водоемов запрещен с 15 февраля.

Перед тем как выйти на лед, необходимо проверить действующие запреты и оценить безопасность. Информацию об ограничениях и толщине льда можно найти в приложении ILM+ и на сайте.