В воскресенье днем в Центр тревоги поступило сообщение, что на плотине Хярьянурме реки Педья в Йыгевамаа рыбак провалился под лед.
Рыбак провалился под лед и погиб
Спасатели быстро вытащили рыбака на берег с помощью оборудования для спасения на воде, но спасти его не удалось.
Ледовая обстановка в природе крайне нестабильна. В уездах Южной Эстонии, включая Йыгевамаа, выход на лед рек и других водоемов запрещен с 15 февраля.
Перед тем как выйти на лед, необходимо проверить действующие запреты и оценить безопасность. Информацию об ограничениях и толщине льда можно найти в приложении ILM+ и на сайте.