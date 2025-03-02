В предпоследний день прошлого года кто-то разбил памятник эстонской кроне, установленный 14 лет назад на улице Канали в Пярну. Основание памятника и мемориальная доска в форме монеты были сломаны. Теперь владельцы отремонтировали мемориальный камень.
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Фото ⟩ Памятник эстонской кроне вернулся на свое место
«Уже известно, кто его сломал?» - спрашивает житель соседнего дома, проходя мимо мемориального камня, в то время как владелец убирает защитную ленту вокруг памятника. По его словам, люди со всей страны приезжают сфотографироваться возле него, поскольку это единственный памятник эстонской кроне.