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Фото Памятник эстонской кроне вернулся на свое место

Перевод: София Солдатенко
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В минувшую пятницу был восстановлен мемориал эстонской кроны.
В минувшую пятницу был восстановлен мемориал эстонской кроны. Фото: Mailiis Ollino

В предпоследний день прошлого года кто-то разбил памятник эстонской кроне, установленный 14 лет назад на улице Канали в Пярну. Основание памятника и мемориальная доска в форме монеты были сломаны. Теперь владельцы отремонтировали мемориальный камень.

«Уже известно, кто его сломал?» - спрашивает житель соседнего дома, проходя мимо мемориального камня, в то время как владелец убирает защитную ленту вокруг памятника. По его словам, люди со всей страны приезжают сфотографироваться возле него, поскольку это единственный памятник эстонской кроне.

Многие люди посещают мемориал, чтобы полюбоваться им и сфотографироваться.
Многие люди посещают мемориал, чтобы полюбоваться им и сфотографироваться. Фото: Mailiis Ollino
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