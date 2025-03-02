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Волость Кадрина отказалась финансировать мероприятие, проходящее в другом уезде

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Фото статьи
Фото: Germo Aabla

В документальном реестре волости Кадрина 26 февраля была зарегистрирована заявка от компании Wildin' Sündmused OÜ с просьбой выделить семь тысяч евро на проведение мероприятия. Однако запрашиваемая поддержка предназначалась не для события в Кадрина, а для праздника в деревне Вяйнярве в волости Ярва, на расстоянии 55 километров от Кадрина.

Руководитель проекта Wildin' Estonia Ханнес Линно в письме волости Кадрина подчеркнул, что праздник на воде в Вяйнярве - старейший фестиваль в регионе, который со временем стал крупнейшим семейным мероприятием в округе. По его словам, фестиваль собирает множество участников не только из Йыгевамаа, Ярвамаа, Вильяндимаа и Ляэне-Вирумаа, но и со всей Эстонии.

«Мы очень надеемся, что с 2025 года волость Кадрина сможет финансово поддерживать этот фестиваль. Для нас важно установить прочное и долгосрочное сотрудничество с местным самоуправлением, чтобы и волость могла получить от этого максимальную пользу. Уверены, что общее видение будущего станет основой для поддержки», - говорится в письме.

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