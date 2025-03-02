Волость Кадрина отказалась финансировать мероприятие, проходящее в другом уезде

Руководитель проекта Wildin' Estonia Ханнес Линно в письме волости Кадрина подчеркнул, что праздник на воде в Вяйнярве - старейший фестиваль в регионе, который со временем стал крупнейшим семейным мероприятием в округе. По его словам, фестиваль собирает множество участников не только из Йыгевамаа, Ярвамаа, Вильяндимаа и Ляэне-Вирумаа, но и со всей Эстонии.