Вскоре после того, как США и Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину снова сели за стол переговоров, одна из крупнейших американских международных корпораций получила телефонный звонок.
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Россия ждет возвращения западных компаний
Звонил представитель российского правительства, который сообщил, что Москва планирует вернуть западные компании на российский рынок, и поинтересовался, заинтересована ли фирма в возвращении одного из своих брендов. Об этом пишет Financial Times.