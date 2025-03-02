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Россия ждет возвращения западных компаний

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Россия заинтересована в сотрудничестве с Boeing.
Россия заинтересована в сотрудничестве с Boeing. Фото: Brendan Mcdermid

Вскоре после того, как США и Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину снова сели за стол переговоров, одна из крупнейших американских международных корпораций получила телефонный звонок.

Звонил представитель российского правительства, который сообщил, что Москва планирует вернуть западные компании на российский рынок, и поинтересовался, заинтересована ли фирма в возвращении одного из своих брендов. Об этом пишет Financial Times.

В прошлый понедельник Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о «серьезном разговоре» с Владимиром Путиным, касающемся крупных экономических сделок между США и Россией.

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