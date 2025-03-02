В Эстонии ожидаются сильный ветер, дожди и мокрый снег

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 5–10, порывами до 15, на побережье 7-14, порывами до 19 м/с. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам дожди, местами и мокрый снег, к вечеру осадков станет меньше. Ветер западный и юго-западный, на островах западный и северо-западный, 6–12, порывами до 18 м/с, вечером понемногу ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до +4, днем 2-6 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается переменная облачность без осадков, после полуночи начиная с запада облачность уплотнится, с островов дожди быстро распространятся и на материке перейдут в мокрый снег, а на востоке страны вероятен снег. Ветер юго-западный и западный, 4–9, на побережье порывами 13 м/с, утром усилится до 6–12, на побережье порывами 18 м/с. Днем до полудня ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег, после полудня облачность разрядится, дожди и мокрый снег ожидаются только местами. Ветер юго-западный и западный, 6–12, порывами до 18 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха ночью от -3 до +1, на островах и западном пбережье до 2-4 градусов тепла, днем 2-7 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, до полуночи местами слабые дожди и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный, 5-10, порывами до 16 м/с. Днем ожидается переменная облачность, местами слабые дожди. Ветер западный и юго-западный, 4–10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.