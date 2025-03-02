Волость Харку обратилась в Госсуд из-за разведки полезных ископаемых

Адвокат Карл Хаавасалу, представлявший волость в суде, считает, что мотивы вердикта недостаточны и не отвечают ряду доводов муниципалитета, и рекомендует подать кассационную жалобу по данному вопросу в Госсуд.

По словам старейшины волости Харку Эрика Сандла, волость готова к длительному судебному спору. «Общая цель волостной управы и собрания - защита местной среды обитания и окружающей среды, а также отстаивание благополучия ее жителей. 4705 человек подписали петицию против планируемой шахты в Вяэна-Йыэсуу на сайте petitsioon.ee, которую нельзя игнорировать. Мы, безусловно, не согласны с решениями двух предыдущих судов и передадим этот вопрос в Государственный суд», - добавил Сандла.

На состоявшемся 29 июня 2023 года заседании волостного собрания Харку было единогласно принято решение не выдавать Sokkel Karièred OÜ разрешение на разведку полезных ископаемых в деревне Вяэна-Йыэсуу. Горнодобывающая компания обжаловала отказ и продолжила подачу заявления на получение разрешения через суд, несмотря на противостояние жителей волости.

Волость Харку готовит тематический план для лесов, представляющих общественный интерес. Учитывая текущее рекреационное использование исследуемых территорий, существует высокая вероятность того, что исследуемые территории будут отнесены к лесам общественного значения. Люди из близлежащих и дальних мест совершают пешие прогулки и занимаются спортом на здешних тропах.

Территория, выбранная Sokkel Karièred OÜ для подготовки разработок, находится близ входящей в Natura 2000 заповедной зоны реки Вяэна, где обитают охраняемые виды. Согласно генеральному плану волости Харку, основанному на исследовании основных территорий и коридоров зеленой сети волости Харку, проведенном Эстонским фондом природы, вся территория прикладного исследования попадает в основную территорию зеленой сети Вяэна-Йыэсуу, где основным назначением землепользования являются естественные зеленые земли со строго установленным режимом пользования. Не только добыча полезных ископаемых, но и геологические изыскания могут нанести ущерб местной природной среде.

Исследование планируется вести на трех покрытых сосновым лесом участках общей площадью 39,98 га по обе стороны шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна. В ходе изысканий планируется пробурить 65 скважин глубиной до 35 метров и экскаватором вырыть 65 шурфов глубиной до 7 метров.

Хотя изначально горнодобывающая фирма запрашивает разрешение на геологические изыскания, это связано со следующим этапом - добычей полезных ископаемых, для которой также требуется разрешение. Согласно § 4(2) Закона о земной коре геологическая разведка полезных ископаемых - геологические работы, проводимые в целях учета и добычи полезных ископаемых.

Разрешение на проведение исследований выдается Департаментом окружающей среды и должно быть одобрено волостью Харку.