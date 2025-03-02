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Главком Силами обороны Андрус Мерило встретился с руководителями церквей

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На фото (слева направо): главный капеллан Аго Лиллеорг, командующий Силами обороны Андрус Мерило, президент Совета церквей архиепископ Урмас Вийльма, вице-президент совета пастор Эрки Тамм и исполнительный секретарь совета пастор Вильвер Орас.
На фото (слева направо): главный капеллан Аго Лиллеорг, командующий Силами обороны Андрус Мерило, президент Совета церквей архиепископ Урмас Вийльма, вице-президент совета пастор Эрки Тамм и исполнительный секретарь совета пастор Вильвер Орас. Фото: Tuulika Pikksaar/EKN

На этой неделе командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило провел встречу с представителями Совета церквей Эстонии. Одной из тем обсуждения стала роль капелланов в армии как в мирное, так и в военное время.

Мерило представил свой взгляд на работу капелланской службы и подчеркнул важность церквей в обществе. В свою очередь, Совет церквей рассказал о своей экуменической деятельности.

«Мы говорили о значимости пяти капелланских служб, действующих в Эстонии - в Силах обороны, Кайтселийт, полиции и погранохране, социальных учреждениях и тюрьмах, - для служения людям и обеспечения свободы вероисповедания», - отметил президент Совета церквей Урмас Вийльма.

По его словам, также обсуждалась роль церквей и духовенства в концепции всеобъемлющей национальной обороны. «Мы говорили, что ожидается от приходов и священнослужителей в случае, если Эстония окажется в ситуации, схожей с Украиной», - добавил Вийльма.

Во встрече приняли участие командующий Силами обороны Андрус Мерило, главный капеллан Аго Лиллеорг, президент Совета церквей Урмас Вийльма, вице-президент совета пастор Эрки Тамм и исполнительный секретарь пастор Вильвер Орас.

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