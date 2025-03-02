На этой неделе командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило провел встречу с представителями Совета церквей Эстонии. Одной из тем обсуждения стала роль капелланов в армии как в мирное, так и в военное время.
Главком Силами обороны Андрус Мерило встретился с руководителями церквей
Мерило представил свой взгляд на работу капелланской службы и подчеркнул важность церквей в обществе. В свою очередь, Совет церквей рассказал о своей экуменической деятельности.
«Мы говорили о значимости пяти капелланских служб, действующих в Эстонии - в Силах обороны, Кайтселийт, полиции и погранохране, социальных учреждениях и тюрьмах, - для служения людям и обеспечения свободы вероисповедания», - отметил президент Совета церквей Урмас Вийльма.
По его словам, также обсуждалась роль церквей и духовенства в концепции всеобъемлющей национальной обороны. «Мы говорили, что ожидается от приходов и священнослужителей в случае, если Эстония окажется в ситуации, схожей с Украиной», - добавил Вийльма.
Во встрече приняли участие командующий Силами обороны Андрус Мерило, главный капеллан Аго Лиллеорг, президент Совета церквей Урмас Вийльма, вице-президент совета пастор Эрки Тамм и исполнительный секретарь пастор Вильвер Орас.