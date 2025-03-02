Орпо: США изменились, но Финляндия по-прежнему доверяет Штатам

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу перерос в открытый конфликт с президентом Дональдом Трампом в прямой трансляции. Ситуация обострилась до такой степени, что Трамп приказал делегации Зеленского покинуть помещение.

Премьер-министр прокомментировал события в эфире программы «Час с премьер-министром» на Radio Suomi.

«Когда я наблюдал это ошеломляющее представление в прямом эфире, в первую очередь испытывал разочарование и грусть», - говорит Орпо.

Может ли Финляндия по-прежнему доверять США?

«Я считаю, что Финляндия может доверять США. Несмотря на изменения, которые мы наблюдаем в последние дни и недели, США остаются нашим важнейшим партнером и союзником», - говорит Орпо.

Орпо подчеркивает, что у Финляндии налажена обширная торговля с США, а также установлены хорошие отношения с руководством США, как с республиканцами, так и с демократами.

«Тем не менее важно отметить, что Соединенные Штаты изменились», - сказал он.

Орпо ожидает от ЕС четких и конкретных решений

Орпо ожидает от саммита ЕС, который состоится 6 марта, четких и конкретных решений.

«Мы стремимся к единогласным решениям. Мы знаем, что у нас есть определенные трудности за этим столом, поэтому, если единогласие не будет достигнуто, мы должны быть готовы принимать решения, например, совместными усилиями двадцати пяти стран и привлекать к этой коалиции другие страны», - говорит Орпо.

Ключевые решения касаются усиления давления на Россию и укрепления европейской обороны.

У Украины самая сильная армия в Европе

Орпо подчеркивает важность Украины в европейской обороне, отмечая, что ее вооруженные силы в настоящее время самые сильные в Европе.

«Украинские солдаты ведут тяжелые бои постоянно», - говорит Орпо, добавляя, что это часть европейской обороны.

Он считает, что ЕС должен стремиться принять Украину в свои ряды к 2030-м годам, что станет сильным сигналом для России.

Орпо также отмечает, что мир в Украине возможен только при усиленном давлении на Россию и мощной поддержке Украины, что укрепит ее позиции на переговорах.