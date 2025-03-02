Карис: самое главное – дать Украине гарантии дальнейшей военной поддержки

По приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера Карис обсудил вопросы безопасности Европы и Украины с лидерами Латвии и Литвы по видеосвязи перед сегодняшней встречей европейских лидеров. Было совместно подтверждено, что самое главное - дать Украине уверенность в том, что поддержка будет продолжена и что Европа готова увеличить военную помощь Украине. Премьер-министр Стармер сделал обзор своего недавнего визита в Вашингтон.

Карис подчеркнул, что для безопасности Украины и всей Европы крайне важно, чтобы война завершилась справедливым и прочным миром, и что для этого помимо дополнительной военной помощи необходимо увеличить расходы на оборону и повысить обороноспособность Европы. Карис также приветствовал обсуждения гарантий безопасности для Украины, которые ведутся Соединенным Королевством и Францией.

«Безопасность Украины - это прежде всего вопрос европейской безопасности, и европейские страны должны нести основное бремя этих возможных гарантий, но участие США также необходимо», - указал Карис, подтвердив, что Эстония готова обсуждать гарантии безопасности.

«Однако гарантии должны быть надежными и убедительными», - уточнил Карис.