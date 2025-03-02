Вс, 2.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Карис: самое главное – дать Украине гарантии дальнейшей военной поддержки

Copy
Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Mihkel Maripuu

Самое главное в кризисе безопасности - дать Украине гарантии того, что военная поддержка со стороны Запада будет продолжена, считает президент Алар Карис.

По приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера Карис обсудил вопросы безопасности Европы и Украины с лидерами Латвии и Литвы по видеосвязи перед сегодняшней встречей европейских лидеров. Было совместно подтверждено, что самое главное - дать Украине уверенность в том, что поддержка будет продолжена и что Европа готова увеличить военную помощь Украине. Премьер-министр Стармер сделал обзор своего недавнего визита в Вашингтон.

Карис подчеркнул, что для безопасности Украины и всей Европы крайне важно, чтобы война завершилась справедливым и прочным миром, и что для этого помимо дополнительной военной помощи необходимо увеличить расходы на оборону и повысить обороноспособность Европы. Карис также приветствовал обсуждения гарантий безопасности для Украины, которые ведутся Соединенным Королевством и Францией.

«Безопасность Украины - это прежде всего вопрос европейской безопасности, и европейские страны должны нести основное бремя этих возможных гарантий, но участие США также необходимо», - указал Карис, подтвердив, что Эстония готова обсуждать гарантии безопасности.

«Однако гарантии должны быть надежными и убедительными», - уточнил Карис.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх