Цахкна о ситуации вокруг Украины: критическое большинство в Европе думает так же, как мы

«Видеовстреча лидеров стран Балтии и Соединенного Королевства, состоявшаяся сегодня утром, а также сообщения из Лондона подтверждают, что критическое большинство в Европе думает так же, как мы, - цитирует министра Министерство иностранных дел. - Следующим шагом является формирование коалиции стран, желающих этого, во главе с Европой, которая обеспечит продолжение военной помощи Украине и разработает надежные гарантии безопасности. Это означает, что эти страны внесут вклад в достижение прочного и справедливого мира с Украиной».

«Цель, которую мы все разделяем, это прочный и справедливый мир; чтобы достичь этого, Европа должна работать усерднее и действовать быстрее, чем раньше. Препятствием к достижению мира является Путин и его продолжающаяся агрессия; наше давление должно быть направлено на агрессора, в то время как наша поддержка должна быть направлена жертве агрессии. Только когда Путин поймет, что время работает не на него, станут возможными серьезные переговоры», - объяснил Цахкна, признав ведущую роль Великобритании и Франции в разработке гарантий безопасности для Украины и подтвердив, что Эстония готова активно участвовать в этих дискуссиях.

«Мы убеждены, что для достижения прочного мира убедительные международные гарантии обеспечения безопасности, экономического развития и политической стабильности Украины должны быть реализованы сразу после окончания активных боевых действий. Членство в НАТО и Евросоюзе требует времени, однако гарантии нужны немедленно, поэтому их разработка своевременна», - отметил Цахкна.

Министр иностранных дел подтвердил, что обсуждавшиеся в Лондоне вопросы соответствуют взглядам Эстонии, согласно которым Европа должна нести основную нагрузку по гарантиям безопасности, предоставляемых Украине, однако участие США также необходимо. Цахкна приветствовал сообщение из Лондона, что европейские страны продолжат свои усилия по взаимодействию с Соединенными Штатами, и позицию относительно немедленного увелечения и ускорения поставок военная помощь Украине.

«Мы также считаем важным, чтобы Европа продолжала повышать цену агрессии для России как с точки зрения ужесточения санкций, так и с помощью замороженных государственных активов. Мы ожидаем конкретных решений по этому поводу от Совета на следующей неделе», - отметил Цахкна.