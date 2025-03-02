Израиль прекратил пропускать грузы в сектор Газа после того, как террористическая группировка ХАМАС отказалась от продления перемирия. Такое сообщение опубликовано в воскресенье, 2 марта, в официальном аккаунте канцелярии премьер-министра Израиля в соцсети X. Одновременно агентство AFP сообщило о частичном возобновлении обстрелов в секторе, пишет Deutsche Welle.
Израиль прекратил пропускать грузы в сектор Газа
Израиль за предложение Стива Уиткоффа
«По завершении первого этапа сделки о заложниках и в свете отказа ХАМАС принять рамочное соглашение Уиткоффа для продолжения переговоров, на которое Израиль согласился, премьер-министр Нетаньяху принял решение: с сегодняшнего утра ввоз всех товаров и поставок в сектор Газа должен быть прекращен. Израиль не допустит прекращения огня без освобождения наших заложников. Если ХАМАС будет упорствовать в своем отказе, будут дополнительные последствия», - сказано в заявлении.
Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предложил Израилю и террористам ХАМАС заключить перемирие на время священного для мусульман месяца Рамадан, который закончится 29 марта, а также на иудейский праздник Песах с 12 по 20 апреля. Израиль согласился на предложение.
ХАМАС против перемирия
ХАМАС ранее неоднократно отвергал идею продления перемирия. При этом боевики раскритиковали решение Израиля о грузах. «Решение приостановить гуманитарную помощь является дешевым шантажом, военным преступлением и вопиющим покушением на соглашение о прекращении огня», - цитирует заявление агентство AFP.
По его данным, террористы против продления перемирия, так как оно произошло бы в рамках первой фазы январского соглашения о прекращении огня. ХАМАС хочет скорейшего перехода ко второй фазе, то есть обмену израильских заложников на боевиков и выводе сил ЦАХАЛ из Газы.
В секторе Газа слышали выстрелы
AFP сообщает со ссылкой на власти Газы, подконтрольные ХАМАС, о частичном возобновлении боевых действий в секторе: утверждается, что возобновились артиллерийские обстрелы и стрельба из израильских танков к востоку от города Хан-Юнис. В ЦАХАЛ заявили, что «не располагают информацией о каких-либо артиллерийских обстрелах в этом районе». Там заявили, что нанесли авиаудар по северной части сектора Газа, преследуя подозреваемых, которые заложили взрывное устройство вблизи израильских солдат.
Палестинское отделение Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца сообщило об одном погибшем от удара израильского беспилотника в этом районе и еще об одном погибшем в городе неподалеку, передает AFP. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения сектора Газа сообщило о четырех погибших и шести раненых.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. ХАМАС совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли около 47 тысяч палестинцев и еще более 110 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.
В январе Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, в рамках которого в обмен на освобождение части заложников была согласована передача почти двух тысяч заключенных палестинцев.