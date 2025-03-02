Израиль прекратил пропускать грузы в сектор Газа

Израиль за предложение Стива Уиткоффа

«По завершении первого этапа сделки о заложниках и в свете отказа ХАМАС принять рамочное соглашение Уиткоффа для продолжения переговоров, на которое Израиль согласился, премьер-министр Нетаньяху принял решение: с сегодняшнего утра ввоз всех товаров и поставок в сектор Газа должен быть прекращен. Израиль не допустит прекращения огня без освобождения наших заложников. Если ХАМАС будет упорствовать в своем отказе, будут дополнительные последствия», - сказано в заявлении.

Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предложил Израилю и террористам ХАМАС заключить перемирие на время священного для мусульман месяца Рамадан, который закончится 29 марта, а также на иудейский праздник Песах с 12 по 20 апреля. Израиль согласился на предложение.

ХАМАС против перемирия

ХАМАС ранее неоднократно отвергал идею продления перемирия. При этом боевики раскритиковали решение Израиля о грузах. «Решение приостановить гуманитарную помощь является дешевым шантажом, военным преступлением и вопиющим покушением на соглашение о прекращении огня», - цитирует заявление агентство AFP.

По его данным, террористы против продления перемирия, так как оно произошло бы в рамках первой фазы январского соглашения о прекращении огня. ХАМАС хочет скорейшего перехода ко второй фазе, то есть обмену израильских заложников на боевиков и выводе сил ЦАХАЛ из Газы.

В секторе Газа слышали выстрелы