Банк случайно перевел клиенту 81 триллион долларов

Внутрибанковский перевод по ошибке был выполнен в апреле прошлого года, однако ни сотрудник, совершивший платеж, ни его коллега, ответственный за проверку транзакции, не заметили ошибку.

Проблему обнаружил третий сотрудник спустя 90 минут после перевода, проверяя баланс банка. Согласно внутреннему аудиторскому отчету, на который ссылается Financial Times, ошибочный перевод был отозван спустя несколько часов.

По информации третьего источника, средства фактически не покидали Citigroup, и банк сообщил Федеральной резервной системе США об инциденте, классифицировав его как «почти состоявшийся».

Согласно внутреннему отчету Citigroup, который также оказался в распоряжении Financial Times, в прошлом году в банке произошло десять аналогичных ошибок, каждая на сумму около одного миллиарда долларов. Годом ранее таких случаев было 13.

Поскольку подобные «почти ошибки» не подлежат обязательному декларированию, исчерпывающей информации о них нет. Однако, по мнению регуляторов и специалистов по управлению банковскими рисками, такие инциденты с суммами свыше одного миллиарда долларов являются крайне редкими.

Тем не менее, пять лет назад Citigroup уже допустил крупную ошибку, по ошибке отправив 990 миллионов долларов кредиторам косметической компании Revlon.

Этот инцидент привел к увольнению тогдашнего главы Citigroup Майкла Корбата, а также к штрафу в 400 миллионов долларов.