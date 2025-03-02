Союз многодетных семей: столь масштабного сокращения расходов за счет детей в ЭР еще не было

В организации отмечают, что за короткое время были введены многочисленные налоговые и социальные изменения - повышение налога с оборота, подоходного и земельного налогов, сокращение семейных пособий, отмена налоговых льгот на детей и медицинского страхования для неработающих матерей, ликвидация совместного декларирования доходов для супругов, прекращение субсидий на дополнительное образование детей – что поставило семьи в крайне сложное положение, без какой-либо компенсации или поддержки со стороны государства.

Согласно опросу, проведённому Союзом многодетных семей, 81,1% респондентов заявили, что налоговые изменения негативно сказались на их благосостоянии, а особенно болезненно для семей оказался автомобильный налог, который они воспринимают как наказание за наличие детей, поскольку без машины многодетным родителям невозможно справляться с повседневными задачами, особенно в сельской местности и пригородах.

Данные опроса показывают, что 67% семей платят за автомобильный налог до 500 евро в год, 17,9% - от 500 до 1000 евро, 2,6% - более 1000 евро, тогда как только 3,2% опрошенных не владеют автомобилем, поскольку живут в городе, где есть возможность пользоваться общественным транспортом.

Союз многодетных семей настаивает на необходимости стратегических изменений и призывает парламент к открытому диалогу для поиска решений, включая возврат налоговых льгот на детей и введение послаблений по автомобильному налогу для семей, поскольку личный транспорт для них является не роскошью, а жизненной необходимостью, обеспечивающей нормальную организацию жизни детей.