Многие жители Эстонии вынуждены экономить на продуктах питания

В то же время в Латвии 51% жителей заявили, что стараются ежедневно сокращать расходы и экономить деньги, при этом 33% также меньше тратят на одежду, обувь и аксессуары. Тенденция к сокращению расходов на развлечения, напротив, осталась на прежнем уровне - 35%.

Как отметила представитель Rimi Latvia Инесе Петерсоне, поиск лучших предложений уже давно является одной из наиболее выраженных тенденций в привычках покупателей.

Исследование также показало, что 71% жителей Латвии наполняют свои корзины определенными товарами, когда следуют скидочному предложению.

Латыши и эстонцы больше всего экономят на сладостях и закусках, а литовцы - на деликатесах, сладостях, закусках и кулинарных изделиях.

Покупательские привычки и данные опросов показывают, что покупатели в Латвии гораздо больше внимания уделяют скидкам и специальным предложениям, чем в других странах Балтии и Европы. В Rimi более 50% товаров покупается именно со скидкой.

Опрос 2024 года был проведен Norstat для Rimi Latvia в январе 2025 года, в нем приняли участие 1011 жителей Латвии, 1003 жителя Литвы и 1002 жителя Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.