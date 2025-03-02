В субботу сенатор Майк Ли предложил США выйти из НАТО после того, как норвежская компания Haltbkk Bunkers объявила, что больше не будет заправлять корабли ВМС США. Решение топливного поставщика было вызвано протестом против конфликта между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошел в пятницу в Белом доме.