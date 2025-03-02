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Предложение сенатора США: Европа нас не любит. Выходим из НАТО (2)

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Фото статьи
Фото: CNP/AdMedia/SIPA

Республиканский сенатор Майк Ли опубликовал в соцсети X пост, в котором призвал США выйти из НАТО. Эту идею поддержал миллиардер Илон Маск, являющийся союзником Дональда Трампа.

В субботу сенатор Майк Ли предложил США выйти из НАТО после того, как норвежская компания Haltbkk Bunkers объявила, что больше не будет заправлять корабли ВМС США. Решение топливного поставщика было вызвано протестом против конфликта между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошел в пятницу в Белом доме.

«Европа нас не любит. Выходим из НАТО», - написал Ли в своем посте в соцсети X.

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