Пожар охватил крышу гаража

Вызов поступил в 18:01. По словам дежурного представителя Лыунаского спасательного центра Хенрика Веэнпере, о пожаре сообщил сосед. Когда спасатели прибыли на место, пламя уже вырывалось из-под крыши здания.

«В момент возгорания в доме никого не было. Стены гаража частично уцелели, но техника сильно пострадала», - отметил Веэнпере.

В результате происшествия никто не пострадал. Гараж находился примерно в 50 метрах от жилого дома, что помогло предотвратить распространение огня.

Пожар удалось полностью потушить к 19:37.

«Причина возгорания пока неизвестна, ее предстоит установить в ходе расследования», - добавил Веэнпере.