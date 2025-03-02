Российская армия нанесла ущерб латвийской медицинской бригаде в Украине.

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. В машине также находилась сама Сармите.

«Кажется, прилетел дрон. Если бы внутри был хоть кто-то, у него была бы контузия. Если не смерть», - прокомментировала Сармите.

В интервью Латвийскому телевидению Сармите также отметила, что военные на фронте поддерживают Владимира Зеленского и продолжают верить в победу.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 2 марта, российские военные отправили на Украину 154 ударных беспилотника 103 из которых были сбиты украинскими средствами ПВО, заявили в Воздушных силах Украины.

Беспилотники сбивали в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Хмельницкой, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

В Воздушных силах отметили, что от удара противника пострадали Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Киевская области.