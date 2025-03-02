Канцлер Германии выступил против демилитаризации Украины

«Это страна, подвергшаяся нападению, жертва большой агрессии. Это неоспоримая истина для всех. И, конечно, это также означает, что мы должны и будем действовать соответственно, - цитирует Шольца агентство Associated Press. - Украина - это европейская страна, которая решила стремиться к членству в Евросоюзе. Это демократическое и суверенное государство. И так должно оставаться».

«Для нас также очевидно, что это означает, что мы должны поддерживать Украину как в финансовом, так и в военном отношении. Международная и трансатлантическая поддержка Украины остается решающей для безопасности страны и Европы», - продолжил канцлер Германии

Шольц против демилитаризации Украины

«Российская точка зрения не может быть принята. Целью России всегда было создать в Украине правительство, которое будет плясать под российскую дудку. Это недопустимо», - сказал Шольц

«Второй вопрос - демилитаризация. Россия постоянно требует этого, но это не может быть принято. Напротив, Украина должна быть достаточно сильной - исходя из опыта страны, ее граждан и всех нас - чтобы гарантировать, что на нее больше никогда не нападут. Это также будет иметь решающее значение для будущего», - добавил канцлер.

По его словам, отправной точкой для мирных переговоров между Москвой и Киевом могло бы стать прекращение российских обстрелов Украины. «Было бы очень полезно, если бы бомбардировки прекратились, - цитирует Шольца агентство dpa. - Это также стало бы отправной точкой для переговоров, которые затем могут быть продолжены».