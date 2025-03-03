Ранним утром в понедельник покрытие основных и второстепенных дорог в Эстонии было преимущественно влажным после обработки реагентами, на лесных участках второстепенных дорог возможны покрытые инеем скользкие участки.
В понедельник утром дороги в Эстонии местами могут быть скользкими
Об этом сообщила пресс-служба Транспортного департамента, отметив, что температура воздуха с утра выше нуля, температура дорожного покрытия преимущественно ниже нуля, местами возможна гололедица.
В понедельник днем ожидается переменная облачность. Местами дождь, на востоке возможен мокрый снег. Температура воздуха до +6 градусов. В первой половине дня ветер усилится до 16, на побережье до 20 м/с.