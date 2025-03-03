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В понедельник утром дороги в Эстонии местами могут быть скользкими

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Дорога. Иллюстративное фото.
Дорога. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Ранним утром в понедельник покрытие основных и второстепенных дорог в Эстонии было преимущественно влажным после обработки реагентами, на лесных участках второстепенных дорог возможны покрытые инеем скользкие участки.

Об этом сообщила пресс-служба Транспортного департамента, отметив, что температура воздуха с утра выше нуля, температура дорожного покрытия преимущественно ниже нуля, местами возможна гололедица.

В понедельник днем ожидается переменная облачность. Местами дождь, на востоке возможен мокрый снег. Температура воздуха до +6 градусов. В первой половине дня ветер усилится до 16, на побережье до 20 м/с.

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