В понедельник утром дороги в Эстонии местами могут быть скользкими

Об этом сообщила пресс-служба Транспортного департамента, отметив, что температура воздуха с утра выше нуля, температура дорожного покрытия преимущественно ниже нуля, местами возможна гололедица.

В понедельник днем ожидается переменная облачность. Местами дождь, на востоке возможен мокрый снег. Температура воздуха до +6 градусов. В первой половине дня ветер усилится до 16, на побережье до 20 м/с.