Лучшим фильмом года на 97-й церемония вручения премий Американской киноакадемии признана картина «Анора» Шона Бейкера, рассказывающая историю жизни русскоговорящей секс-работницы на Брайтон-Бич, с Майки Мэдисон в главной роли.
«Оскар-2025»: лучшим фильмом признана «Анора», лучшей актрисой – Майки Мэдисон
Мэдисон получила награду за лучшую женскую роль, а Шон Бейкер был признан лучшим режиссером. Фильм также получил «Оскары» за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Всего у фильма - пять статуэток.
Оскар за режиссуру Бейкеру вручал Квентин Тарантино. «Квентин, если бы ты не снял Майки в своем фильме „Однажды в Голливуде", не было бы и „Аноры"», - сказал он.
«Это по-настоящему независимое кино», - заявил Бейкер, получая главную награду вечера. Вместе с ним на сцену вышли все, кто принимал участие в создании картины, в том числе российский актер Юра Борисов.
Он был представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Игоря в «Аноре», но проиграл Кирану Калкину, получившему премию за фильм «Настоящая боль». Эта награда вручалась первой.
Оскар» за лучшую женскую роль второго плана получила Зои Салдана, исполнившая роль Риты Моры Кастро в мюзикле «Эмилия Перес».
«Я горжусь тем, что являюсь ребенком родителей-иммигрантов, — сказала она в очень эмоциональной речи. - Я - первая американка доминиканского происхождения, получившая „Оскар", и я знаю, что не последняя».
«Оскар» за лучшую мужскую роль получил Эдриен Броуди, который сыграл Ласло Тота в драме «Бруталист».
Лучшим анимационным полнометражным фильмом был признан мультфильм «Поток» (Flow) латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса о коте, который спасается от потопа.
Это первая картина из Латвии, получившая «Оскар».
Лучший анимационный короткометражный фильм — картина иранских режиссеров «В тени кипариса».
Лучшим документальным полнометражным фильмом признали картину «Нет другой земли».
Фильм, действие которого происходит на Западном берегу реки Иордан, рассказывает о дружбе между палестинским активистом и израильским журналистом.
В этой номинации также была представлена картина «Фарфоровая война» о трех украинских художниках, которые живут в Харькове в начале полномасштабного российского вторжения.
Лучшей песней к фильму была признана композиция El Mal из фильма «Эмилия Перес», которую написали французские музыканты Камий и Клеман Дюколь, а также режиссер Жак Одиар. «Оскар» им вручал Мик Джаггер.
Остальные победители
Лучший дизайн костюмов - Пол Тэйзуэлл («Злая: Сказка о ведьме Запада»).
Лучший адаптированный сценарий - Питер Строхан («Конклав»).
Лучший грим и причёски - Пьер-Оливье Персен, Стефани Гийон и Мэрилин Скарселли («Субстанция»).
Лучшая работа художника-постановщика - Нэйтан Краули и Ли Сандалес («Злая: Сказка о ведьме Запада».
Лучший короткометражный документальный фильм - «Единственная девушка в оркестре».
Лучший звук - «Дюна: Часть вторая».
Лучшие визуальные эффекты - «Дюна: Часть вторая».
Лучший игровой короткометражный фильм - «Я не робот».
Лучшая операторская работа - Лу Кроули («Бруталист»)
Лучший фильм на иностранном языке - «Я все еще здесь» (Бразилия)
Лучшая музыка к фильму - Дэниэл Блумберг («Бруталист»)
Кто получил больше всего наград?
«Анора» - 5
«Бруталист» - 3
«Злая: Сказка о ведьме Запада» - 2
«Эмилия Перес» - 2
«Дюна: часть вторая» - 2