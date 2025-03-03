«Оскар-2025»: лучшим фильмом признана «Анора», лучшей актрисой – Майки Мэдисон

Мэдисон получила награду за лучшую женскую роль, а Шон Бейкер был признан лучшим режиссером. Фильм также получил «Оскары» за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Всего у фильма - пять статуэток.

Оскар за режиссуру Бейкеру вручал Квентин Тарантино. «Квентин, если бы ты не снял Майки в своем фильме „Однажды в Голливуде", не было бы и „Аноры"», - сказал он.

«Это по-настоящему независимое кино», - заявил Бейкер, получая главную награду вечера. Вместе с ним на сцену вышли все, кто принимал участие в создании картины, в том числе российский актер Юра Борисов.

Он был представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Игоря в «Аноре», но проиграл Кирану Калкину, получившему премию за фильм «Настоящая боль». Эта награда вручалась первой.

Киран Калкин Фото: AFP

Зои Салдана Фото: AFP

Оскар» за лучшую женскую роль второго плана получила Зои Салдана, исполнившая роль Риты Моры Кастро в мюзикле «Эмилия Перес».

«Я горжусь тем, что являюсь ребенком родителей-иммигрантов, — сказала она в очень эмоциональной речи. - Я - первая американка доминиканского происхождения, получившая „Оскар", и я знаю, что не последняя».

«Оскар» за лучшую мужскую роль получил Эдриен Броуди, который сыграл Ласло Тота в драме «Бруталист».

Ариана Гранде и Синтия Эриво Фото: Getty Images

Лучшим анимационным полнометражным фильмом был признан мультфильм «Поток» (Flow) латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса о коте, который спасается от потопа.