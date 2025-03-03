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В понедельник электричество на бирже в Эстонии резко подешевело (1)

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Деньги и электричество
Деньги и электричество Фото: Shutterstock

Цена биржевой электроэнергии в Эстонии в понедельник, 3 марта, опустилась до самой низкой отметки, начиная с 25 января, пишет Rus.ERR.

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool 3 марта составляет 2,4 цента за киловатт-час. По сравнению с воскресеньем тариф снизился на 65%.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество в понедельник такая же, как в Эстонии, а вот в Финляндии тариф в 5,5 раза ниже.

В последний раз электричество на бирже в странах Балтии стоило еще дешевле 25 января - 1,72 цента.

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