Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool 3 марта составляет 2,4 цента за киловатт-час. По сравнению с воскресеньем тариф снизился на 65%.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество в понедельник такая же, как в Эстонии, а вот в Финляндии тариф в 5,5 раза ниже.