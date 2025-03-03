СМИ: посланник Трампа по особым поручениям вовлечен в секретные переговоры по газу из РФ

Правительство Германии до сих пор не было вовлечено в конфиденциальные переговоры, отмечает издание. По его информации, правительственные круги говорили, что им ничего не известно о встречах Гренелла в Швейцарии. Тот отвергает свою вовлеченность в процесс.

Скандал в Белом доме снизил вероятность сделки

Пока неясно, будет ли сделка реализована. После скандала в Белом доме между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским шансы на быстрое перемирие снизились, и прогнозы по газовой сделке ухудшились, констатирует Bild.

FT в материале от 2 марта писала, что Варниг предлагал американским инвесторам убедить Вашингтон заключить соглашение с «Газпромом», которое позволило бы запустить прокачку газа по неповрежденной трубе «Северного потока - 2». Инвесторы из США в этом случае номинально стали бы участниками сделки и могли бы получить деньги за просто так.

При этом требуется, чтобы Вашингтон снял санкции с Москвы, а Германия согласилась вновь принимать российский газ.

«Северный поток» остается неиспользуемым после диверсии

Газопровод между РФ и Германией прекратил работу в первый год начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.