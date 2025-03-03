Интервью Президент Карис: Трамп Эстонии не враг

Но наша тревожность ниже, чем в странах, находящихся дальше от российской границы. Мы знаем, что происходит, мы понимаем, что творится рядом.

Я когда-то был на границе между Южной и Северной Кореей, смотрел на другую сторону – и вот там у меня было куда более тревожное чувство, чем когда я смотрю на Россию с Нарвского моста.

Здесь мы хотя бы примерно знаем, чего ожидать.

– Как, по-вашему, должно развиваться направление искусственного интеллекта (ИИ)?

– Нужно изучать, не бояться. Для меня всё началось с того, что, путешествуя по разным странам, я замечал, что «цифровой имидж» Эстонии очень высок. Все смотрели на меня и спрашивали: ну, что вы там в Эстонии делаете? А достойного ответа у меня не было.

Отсюда и родилась идея взять инициативу в свои руки и заняться вопросами искусственного интеллекта.

Возникла мысль собрать вместе компании и понять, как можно развивать экономику и что именно мы можем делать с ИИ. Так процесс и запустился.

– Что вы думаете о скандале, который разразился пару недель назад, когда министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста (Eesti 200) заявила, что эстонский языковой корпус был бесплатно передан материнской компании Facebook – Meta? Позже эта информация была исправлена и уточнена, и тем не менее…

– В тот момент я как раз отправлялся в Париж, чтобы выступить на тему искусственного интеллекта.

Для маленькой нации, такой как Эстония, язык имеет огромное значение. Но мы не можем сделать всё сами. Нам нужны крупные партнёры, но не в формате, когда мы просто передаём всё только одной Meta.

Необходимо чёткое юридическое регулирование, чтобы все заинтересованные стороны – в том числе медиа – были довольны.

Иначе всё закончится просто: если мы не обеспечим присутствие эстонского языка в мире ИИ, молодёжь переключится на английский.