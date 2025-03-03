Президент Эстонии Алар Карис в интервью Postimees комментирует словесный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Интервью ⟩ Президент Карис: Трамп Эстонии не враг
Глава государства призывает сохранять хладнокровие и не делать поспешных выводов.
Интервью с президентом Карисом состояло из двух частей, которые были записаны до и после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме.
– Как вы оцениваете встречу Трампа и Зеленского? Какие выводы следует сделать?
– Как я уже упоминал неделю назад в своей речи по случаю годовщины [независимости Эстонии], в мире происходят самые значительные изменения в системе безопасности за последнее время.
Для Европы сотрудничество с Соединенными Штатами, безусловно, важно, и наоборот. Однако мы также должны учитывать то, что, возможно, придется справляться в одиночку. С каждым днем это становится все более очевидным.
Нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы этот сценарий не стал вынужденной реальностью - несмотря на то, что у Европы достаточно сил и средств.
Сегодня особенно важно понимать, что не всякий мир - хороший мир. Уступки перед различными ультиматумами ослабляют не только Европу, но и весь мир, включая сами Соединенные Штаты.
Нельзя поддаваться эмоциям. По одному голосованию в Организации Объединенных Наций [на заседании Генеральной Ассамблеи] и встрече в Овальном кабинете [Белого дома] нельзя делать далеко идущие выводы.
– Трамп - друг Эстонии, или все-таки нет?
– Вряд ли он является врагом Эстонии. Дружба - понятие растяжимое. У нас, как и у всей Европы, с Соединенными Штатами должны быть не просто дружеские отношения, а очень хорошие связи. Трансатлантические отношения важны для обеих сторон.
– Что лично вы думаете насчет Трампа, есть какие-то теории? Кажется, каждый день появляются новые неожиданные заявления и повороты...
– Не успеваю за всем следить.
– Все меняется на 180 градусов, и невозможно понять, стоит ли за этим какая-то большая стратегия, или же все происходит хаотично…
– Когда Трамп стал президентом, он обзванивал все страны. Было очевидно, что у него не было четкого плана, а если бы он и был, то первым шагом было бы его создание. Он спрашивал, пытался собрать воедино информацию. То же самое касается и урегулирования конфликта в Украине. Плана нет, есть отдельные фрагменты.
Не стоит нервничать из-за заявлений, которые раздаются оттуда [из США]. Этот стиль, да… Я ведь тоже был в Мюнхене, когда [вице-президент США] Вэнс выступал и поучал. Приятного в этом не было. Но мы сами позволили ситуации зайти так далеко, что с нами так обращаются.
– Что Эстония должна делать в этой ситуации?
– Как я уже сказал, мы должны демонстрировать свои сильные стороны и таким образом убеждать других.
Но этим мы должны заниматься независимо от того, у власти Трамп или кто-то другой. Нам нужно инвестировать в оборону, развивать сотрудничество и укреплять экономику. Именно так.
Почему мы позволили себя убаюкать ощущением благополучия, что все хорошо и будет становиться только лучше? Почему всегда должно быть хорошее настроение?
Это касается не только Америки, но и Ближнего Востока, и других регионов, где ситуация напряженная. Мы же просто наслаждались комфортом и не особо действовали.
Однако важно сохранять ясность ума. Реагировать на каждую запись в соцсетях не имеет смысла.
– Вы только что вернулись из Финляндии. Поддерживаете ли вы строительство атомной электростанции в Эстонии?
– В принципе я за то, чтобы у нас было нечто стабильное.
Если принято решение, что сланец – не самый разумный способ обеспечения стабильности, то нужно найти альтернативу. Мы видим, что многие страны, включая Финляндию, используют атомную энергетику.
Предварительную работу [по возможному строительству АЭС] нужно провести заранее, чтобы в момент принятия решения мы не начинали с нуля.
Но ведь сейчас нет ни одного по-настоящему работающего модульного реактора, о которых все говорят.
– То есть, в принципе, вы не против?
– Нет, я не против. Не вижу причин быть против.
– Почему правительство так затягивает с принятием решений по энергетике?
– Не могу сказать. Каждый состав правительства разный. Это зависит от партий, от людей. Где-то есть группы давления, которые влияют на процесс.
Но если решение принимается, даже если оно не нравится многим, но если оно обосновано и в него верят, то люди адаптируются. Если оно было правильным, то со временем это признают. Если ошибочным – его можно пересмотреть.
– Возможно, чиновники боятся неопределенности?
– А кто может заглянуть в будущее?
Часто бывает так, что обещания даются на 20 лет вперед, а уже через пять лет становится ясно, что они были ошибочными.
Если пересмотр необходим и обоснован, это можно сделать. Если же решение принимается просто ради политики, то изменить его сложнее.
Но если есть четкие аргументы, цифры и факты, то это не должно быть проблемой.
Конечно, мы не можем предсказать будущее. Сегодня трудно прогнозировать даже на месяц вперед.
– Можно ли провести параллели между дебатами об энергетике и военной стратегией, например, с «туманом войны» Карла фон Клаузевица или концепцией бывшего министра обороны США Дональда Рамсфелда о «самых непредсказуемых неизвестностях», когда приходится принимать решения в условиях неопределенности и нехватки информации?
– Зачастую, а может, и всегда, всё бывает именно так. Информации никогда не бывает достаточно.
Если использовать военную метафору – как принимать решения на поле боя, если ты не осмеливаешься их принимать?
Промедление – самое худшее, что может случиться, и тогда погибают солдаты. Такого генерала быстро отстраняют.
Нужно принимать решения, других вариантов нет.
Да, на войне есть жертвы, возможно, и в энергетике тоже – какие-то группы интересов пострадают, кто-то понесёт убытки. Но в конечном итоге думать нужно о благе всего общества.
– Не кажется ли вам, что и коалиция, и оппозиция в своих дебатах критикуют друг друга, но не предлагают альтернативных решений?
– Да, это общая проблема. Критикуют ради критики, но альтернатив не предлагают.
Возможно, это тоже усложняет принятие решений – не из чего выбирать.
Поэтому стоит спросить и у критиков: какой у вас план?
– Вы встречались в Финляндии с местными предпринимателями, которые инвестировали в Эстонию. Как у них настроение, как они оценивают ситуацию?
– Это предприниматели, работающие не только в Таллинне, но и в Пярну, Валга, Нарве. Очень разные. Больше всего их беспокоит наша налоговая система. Эти изменения, эта неопределенность.
Они тоже находятся рядом с Россией, но российский фактор их волнует не так сильно. Основной вопрос – именно налоги: как они изменятся, изменятся ли вообще, что будет дальше.
Второй важный вопрос – энергетика. Если здесь развивать промышленность, в том числе в контексте будущего искусственного интеллекта, то нужна стабильная и сравнительно недорогая электроэнергия. Но все же чаще всего предприниматели поднимали именно налоговые вопросы.
Я их подбадривал, призывал продолжать инвестировать. Они не сказали, что отказываются. Но в какой-то момент может наступить переломный момент – и они свернут свою деятельность, если нестабильность сохранится. То же самое касается и наших собственных компаний.
– Не боятся ли финны войны? Есть ли у них ощущение тревоги?
– Сегодня (в минувший четверг - ред.) я дал интервью изданию Helsingin Sanomat. И журналист спросил меня, боятся ли эстонцы. Было ощущение, что он сам испытывает тревогу – ведь вопросы всегда задаются через призму личных ощущений. Так что там тоже чувствуется определенное беспокойство.
Но наша тревожность ниже, чем в странах, находящихся дальше от российской границы. Мы знаем, что происходит, мы понимаем, что творится рядом.
Я когда-то был на границе между Южной и Северной Кореей, смотрел на другую сторону – и вот там у меня было куда более тревожное чувство, чем когда я смотрю на Россию с Нарвского моста.
Здесь мы хотя бы примерно знаем, чего ожидать.
– Как, по-вашему, должно развиваться направление искусственного интеллекта (ИИ)?
– Нужно изучать, не бояться. Для меня всё началось с того, что, путешествуя по разным странам, я замечал, что «цифровой имидж» Эстонии очень высок. Все смотрели на меня и спрашивали: ну, что вы там в Эстонии делаете? А достойного ответа у меня не было.
Отсюда и родилась идея взять инициативу в свои руки и заняться вопросами искусственного интеллекта.
Возникла мысль собрать вместе компании и понять, как можно развивать экономику и что именно мы можем делать с ИИ. Так процесс и запустился.
– Что вы думаете о скандале, который разразился пару недель назад, когда министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста (Eesti 200) заявила, что эстонский языковой корпус был бесплатно передан материнской компании Facebook – Meta? Позже эта информация была исправлена и уточнена, и тем не менее…
– В тот момент я как раз отправлялся в Париж, чтобы выступить на тему искусственного интеллекта.
Для маленькой нации, такой как Эстония, язык имеет огромное значение. Но мы не можем сделать всё сами. Нам нужны крупные партнёры, но не в формате, когда мы просто передаём всё только одной Meta.
Необходимо чёткое юридическое регулирование, чтобы все заинтересованные стороны – в том числе медиа – были довольны.
Иначе всё закончится просто: если мы не обеспечим присутствие эстонского языка в мире ИИ, молодёжь переключится на английский.
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