В ночь на понедельник значительная часть района Ропка в Тарту осталась без электричества, к утру без электроэнергии все еще оставалось несколько десятков домовладений.
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Крупный район Тарту ночью остался без электричества, некоторые клиенты сидели без света и утром
Карта отключений электроэнергии показывала в 8 часов утра вызванные неисправностями отключения в районе улиц Рингтеэ и Туру в районе Ропка, где в это время без электричества оставались еще почти полсотни домохозяйств и предприятий.