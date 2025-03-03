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Крупный район Тарту ночью остался без электричества, некоторые клиенты сидели без света и утром

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Масштабное отключение электричества произошло в Тарту в 2:15 ночи. Иллюстративное фото.
Масштабное отключение электричества произошло в Тарту в 2:15 ночи. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В ночь на понедельник значительная часть района Ропка в Тарту осталась без электричества, к утру без электроэнергии все еще оставалось несколько десятков домовладений.

Карта отключений электроэнергии показывала в 8 часов утра вызванные неисправностями отключения в районе улиц Рингтеэ и Туру в районе Ропка, где в это время без электричества оставались еще почти полсотни домохозяйств и предприятий.

Карта отключений электричества в Тарту.
Карта отключений электричества в Тарту. Фото: Kuvatõmmis
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