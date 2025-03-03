Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер извинился перед странами Балтии за то, что не пригласил их на лондонский саммит европейских лидеров, заявила советник по внешней политике президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите.
Советник президента Литвы: Стармер извинился перед странами Балтии за то, что их не позвали на саммит в Лондоне
«Президент Науседа абсолютно ясно дал понять, что мы очень недовольны тем, что нас не пригласили в Лондон. Британский премьер начал свою речь с того, что извинился перед лидерами стран Балтии и сказал, что в будущем подобных вещей будут избегать», - заявила советник президента в радиоинтервью.
По словам Скайсгирите, изначально лондонская встреча была призвана подвести итоги визита Стармера в Вашингтон на прошлой неделе, но в центре внимания оказалась пятничная словесная война между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
«Стармер считает, и мы не можем не согласиться, что этот разговор должен быть продолжен как можно скорее и что Зеленский должен снова встретиться с Трампом», - подчеркнула советник президента.
Во встрече приняли участие лидеры Украины, Великобритании, Дании, Италии, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции, а также министр иностранных дел Турции, генеральный секретарь НАТО, президент Европейской комиссии и постоянный президент Европейского совета. Перед встречей Стармер поговорил с президентами стран Балтии по видеосвязи.