Советник президента Литвы: Стармер извинился перед странами Балтии за то, что их не позвали на саммит в Лондоне

«Президент Науседа абсолютно ясно дал понять, что мы очень недовольны тем, что нас не пригласили в Лондон. Британский премьер начал свою речь с того, что извинился перед лидерами стран Балтии и сказал, что в будущем подобных вещей будут избегать», - заявила советник президента в радиоинтервью.

По словам Скайсгирите, изначально лондонская встреча была призвана подвести итоги визита Стармера в Вашингтон на прошлой неделе, но в центре внимания оказалась пятничная словесная война между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Стармер считает, и мы не можем не согласиться, что этот разговор должен быть продолжен как можно скорее и что Зеленский должен снова встретиться с Трампом», - подчеркнула советник президента.

Во встрече приняли участие лидеры Украины, Великобритании, Дании, Италии, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции, а также министр иностранных дел Турции, генеральный секретарь НАТО, президент Европейской комиссии и постоянный президент Европейского совета. Перед встречей Стармер поговорил с президентами стран Балтии по видеосвязи.