Представитель администрации Трампа сообщил, что Трамп встретится в понедельник со своими главными помощниками по национальной безопасности, в том числе с государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики в отношении Украины.

Среди них - приостановление или отмена американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные во времена администрации Байдена, сказал чиновник.

В минувшие выходные уже звучали сообщения, что администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине в ответ на высказывания президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете в пятницу и его неуступчивость в мирном процессе.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу 28 февраля после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент пренебрег Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский не готов к миру.