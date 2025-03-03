Связанную с полицией информацию теперь предоставляет номер 1247

Капитан полиции бюро управления информации Департамента полиции и пограничной охраны Трийн Тынисмяэ пояснила, что три года назад полиция передала управление своим инфотелефоном Центру тревоги.

«Это улучшило нашу доступность и качество услуги, поскольку на государственный инфотелефон можно звонить круглосуточно семь дней в неделю и все телефонные звонки быстро обслуживаются. Людям также удобнее звонить на один номер, по которому можно получить информацию о разных государственных услугах, вместо того чтобы запоминать номера разных учреждений», - сказала Тынисмяэ.

По государственному инфотелефону можно получить информацию о документах и, например, временной защите и виде на жительство, о времени работы и расположении бюро обслуживания PPA, а также о прочих услугах PPA. Также операторам государственного инфотелефона можно передать информацию о поступивших мошеннических звонках.

Если еще в начале прошлого года около 90 процентов людей звонили для получения информации от полиции на номер 612 3000, то в декабре старый номер использовала лишь треть звонивших.

«Люди привыкли к номеру 1247 и знают, что по нему можно получить, в частности, информацию, связанную с полицией. На старый номер звонят всё реже и это дает нам уверенность, что мы можем прекратить переадресацию звонков и окончательно закрыть номер 612 3000. С 1 июля останется лишь один номер - 1247», - сказала Тынисмяэ.

До июля 2022 года звонки на инфотелефон полиции обслуживала отдельная команда PPA. Вместе с номером Центру тревоги также передали соответствующие рабочие места.