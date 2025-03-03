В конце февраля Еврокомиссия направила властям Эстонии письмо с просьбой дать разъяснения по делу о государственной помощи, предоставленной AS Olerex. Это процедура, которая была инициирована полгода назад по заявлению AS Terminal для расследования ущерба, нанесенного конкурентной ситуации на местном топливном рынке.
На основании жалобы AS Terminal Эстония предоставила незаконную государственную помощь компании AS Olerex, что позволило ей в течение нескольких лет уклоняться от выполнения требований по биологическим обязательствам при продаже топлива. Это подрывает цель Европейского союза по переходу к более экологичному транспорту и искажает конкуренцию на рынке.
20 февраля Европейская комиссия направила эстонским властям письмо с просьбой предоставить факты и аргументы по делу Olerex, чтобы оценить, была ли государственная помощь направлена в пользу компании и тем самым нанесла ущерб конкуренции на рынке.
«Для обеспечения честного бизнеса и конкуренции важно, чтобы независимый оценщик, Европейская комиссия, инициировала собственное расследование, поскольку местные органы надзора за топливным рынком до сих пор неадекватно справлялись со своей работой. Преимущество, которое компания Olerex получила, не соблюдая требования биообязательств, повлияло на конкуренцию, нанеся ущерб всем остальным участникам рынка, а также розничным потребителям, которые в конечном итоге заплатили более высокую цену за топливо», - заявил Райдо Раудсепп, член правления AS Terminal.
Выполнение требований Директивы по возобновляемым источникам энергии приведет к дополнительным расходам для топливных компаний. По данным Эстонского общества транспортного топлива, бездействие государственных контролирующих органов Эстонии позволило компании Olerex, не выполнившей биообязательства, получить выгоду в размере до 35 миллионов евро в год. Это составило бы до 20 миллионов евро в год в виде штрафов, которые Эстония не смогла собрать в таком объеме.
В результате финансовой победы AS Olerex смогла увеличить свою долю на рынке и прибыль за счет конкурентов. Это, в свою очередь, привело к снижению конкуренции между участниками рынка и повышению цен на топливо для некоторых потребителей.
Эстонские власти публично указали на недостатки в законодательстве как на причину, по которой компания AS Olerex не была оштрафована в полном объеме за многочисленные нарушения обязательств по соблюдению бионормативов в период с 2021 по 2023 год. Надзор за соблюдением предписаний, вытекающих из закона, является основополагающей государственной задачей, и эстонские власти, безусловно, не могут использовать собственную несостоятельность в качестве оправдания для предоставления незаконной государственной помощи.
Семейное предприятие AS Terminal работает с 1968 года, когда оно было основано как Tartu Naftabaas («Тартуская нефтебаза»). Сегодня компания управляет двумя эстонскими внутренними терминалами для жидкого топлива, занимается оптовой торговлей жидким топливом и управляет 46 сервисными и заправочными станциями в Эстонии, на которых работает более 300 человек.