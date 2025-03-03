На основании жалобы AS Terminal Эстония предоставила незаконную государственную помощь компании AS Olerex, что позволило ей в течение нескольких лет уклоняться от выполнения требований по биологическим обязательствам при продаже топлива. Это подрывает цель Европейского союза по переходу к более экологичному транспорту и искажает конкуренцию на рынке.

20 февраля Европейская комиссия направила эстонским властям письмо с просьбой предоставить факты и аргументы по делу Olerex, чтобы оценить, была ли государственная помощь направлена в пользу компании и тем самым нанесла ущерб конкуренции на рынке.

«Для обеспечения честного бизнеса и конкуренции важно, чтобы независимый оценщик, Европейская комиссия, инициировала собственное расследование, поскольку местные органы надзора за топливным рынком до сих пор неадекватно справлялись со своей работой. Преимущество, которое компания Olerex получила, не соблюдая требования биообязательств, повлияло на конкуренцию, нанеся ущерб всем остальным участникам рынка, а также розничным потребителям, которые в конечном итоге заплатили более высокую цену за топливо», - заявил Райдо Раудсепп, член правления AS Terminal.