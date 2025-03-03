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Орбан и Фицо угрожают заблокировать поддержку Украины со стороны ЕС и требуют прямых мирных переговоров с Россией

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Братиславе 21 января 2025 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Братиславе 21 января 2025 года. Фото: Petr David Josek / AP / Scanpix

Лидеры Венгрии и Словакии пригрозили сорвать заявление Европейского совета по Украине и потребовали от Европейского союза начать прямые переговоры с авторитарным лидером России Владимиром Путиным по вопросу Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу направил председателю Европейского совета Антониу Коште письмо, в котором заявил, что между странами ЕС существуют стратегические разногласия по Украине, которые невозможно преодолеть, передает Reuters.

«Я убежден, что Европейский союз должен, по примеру Соединенных Штатов, начать прямые переговоры с Россией о перемирии и установлении прочного мира в Украине», - заявил Орбан, известный как союзник Трампа.

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