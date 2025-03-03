Орбан и Фицо угрожают заблокировать поддержку Украины со стороны ЕС и требуют прямых мирных переговоров с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу направил председателю Европейского совета Антониу Коште письмо, в котором заявил, что между странами ЕС существуют стратегические разногласия по Украине, которые невозможно преодолеть, передает Reuters.

«Я убежден, что Европейский союз должен, по примеру Соединенных Штатов, начать прямые переговоры с Россией о перемирии и установлении прочного мира в Украине», - заявил Орбан, известный как союзник Трампа.