Лидеры Венгрии и Словакии пригрозили сорвать заявление Европейского совета по Украине и потребовали от Европейского союза начать прямые переговоры с авторитарным лидером России Владимиром Путиным по вопросу Украины.
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Орбан и Фицо угрожают заблокировать поддержку Украины со стороны ЕС и требуют прямых мирных переговоров с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу направил председателю Европейского совета Антониу Коште письмо, в котором заявил, что между странами ЕС существуют стратегические разногласия по Украине, которые невозможно преодолеть, передает Reuters.