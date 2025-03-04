Дональд Трамп, обещая положить конец войне в Украине, очень часто употреблял слово «сделка». Андрей Кузичкин пишет, что понятие «сделка» превратилось для Трампа в фетиш, и отмечает, что подходя к политике как к бизнесу, президент США забывает о главном различии между корпорацией и государством: первая платит налоги, второе их собирает.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Почему Дональд Трамп действует как неомарксист
Дональда Трампа я невзлюбил сразу, как только увидел его в каком-то телешоу в 2005 году. Он показался мне надутым индюком, спесивым и чрезвычайно надменным человеком с гипертрофированным эго и чрезмерно завышенной самооценкой. С годами моя антипатия к Трампу усиливалась с каждым его появлением на экране.
В моих глазах он приобрел устойчивое реноме грубияна. Во время избирательной кампании 2016 года я наблюдал за Трампом и долгое время пребывал в уверенности, что американцы точно не проголосуют за такого болтливого и сварливого кандидата. Но за месяц до дня голосования я забеспокоился: мне показалось, что у Трампа есть шанс победить. Однако местные эксперты-американисты дружно меня уверили, что победа у Хиллари Клинтон уже в кармане.
Поэтому я, как и многие, испытал шок, проснувшись утром 9 ноября 2016 года в мире, где президентом США стал Трамп. Вся его последующая деятельность на этом посту вызывала во мне протест и возмущение, а поражение Трампа на выборах в 2020 года я воспринял с глубоким удовлетворением. Но это не помешало мне в декабре 2023 года спрогнозировать победу Трампа на следующих выборах. С ужасом я ждал этой победы. И она произошла.
В декабре 2024 года в своей статье-прогнозе на 2025 год для Postimees я написал: «Трамп, вновь ворвавшийся в мировую историю, подобно урагану, совершенно очевидно одержим жаждой реванша… Не исключено, что Трамп станет мстить Мексике, Канаде, Китаю и ЕС за то, что они не хотели его победы. Украинская тема вряд ли займет много места в повестке дня трамповской администрации. А значит, ничего хорошего Украину, НАТО и Европу не ждет». Худшие мои предположения подтвердились. А скандал в Овальном кабинете, произошедший в пятницу, 28 февраля, стал катастрофой для всей мировой политики.
После этого я выложил на своей странице в ФБ десятки карикатур на Трампа и его администрацию, опубликовал много анекдотов и критических высказываний в адрес Трампа. В Эстонии практически все ведущие политические партии, политики и эксперты также осудили Трампа и его администрацию за безобразный спектакль, устроенный в Белом доме, и за травлю президента Зеленского. Поддерживаю это мнение двумя руками. Но сегодня я хочу выступить в защиту Дональда Трампа.
Трамп и государство-корпорация
Да, согласен, позиция Трампа в отношении Украины чудовищно несправедлива, а отношение к России и Путину недопустимо комплиментарно. Однако ничего другого от Дональда Трампа ждать не приходится. Совершенно согласен с мыслями моего друга Рауля Ребане, который написал, что Трамп управляет Белым домом как частной корпорацией, но государство - это больше, чем корпорация. Хочу эту мысль развить.
Как мне представляется, в этом и есть секрет политики Дональда Трампа - он пытается управлять США как гигантской корпорацией, используя принципы, инструменты и приемы управления, эффективно работающие в бизнесе. Тему «Государство и корпорация» в своих работах исследовали десятки экспертов. Но, как правило, они анализировали этот предмет с позиции марксизма.
Удивительно, но факт: Дональд Трамп, настоящая акула бизнеса, в своих рассуждениях и реальной политике действует именно как неомарксист. Хотя неомарксизм считает капиталистическое государство главным врагом общества. Иллюзия о полном тождестве государства и корпорации создает у Трампа соблазны подменять государственные законы принципами эффективности и прибыльности, которые являются главными показателями успешности бизнеса.
Поэтому понятие «сделка» превратилось для Трампа в фетиш и путеводную звезду. И никто еще не осмелился объяснить Трампу, что при многих совпадениях между этими системами есть масса различий. И главное среди них - корпорация платит налоги, а государство их собирает. Налоги - баррикады, разделяющие власть и бизнес.
Разное и отношение к человеку. Для корпорации сократить штат сотрудников - оптимизация расходов и условие развития. Для государства сокращение населения - демографическая катастрофа и деградация. Тем не менее, если мы применим принцип дихотомии «государство-корпорация» к мышлению Трампа, то получится та картина мира, которая многим кажется абсурдистской живописью, а для Трампа понятна и логична.
Демократия, свобода, права человека и другие общественные ценности с позиции предпринимательства - явления второго плана. Главное - выгода. Для США как государства-корпорации Украина - маленькая компания с ограниченными ресурсами, которая живет в долг и просит новых кредитов. Кредит дадим, рассуждает Трамп, но под залог ресурсов. А до того - верните нам долг.
К тому же Украину атакует другая мощная корпорация - Россия, отлично обеспеченная ресурсами, с большими активами. Поэтому иметь дело с ней выгоднее, чем с Украиной, где бизнес-риски не оправдывают инвестиции даже в долгосрочной перспективе. В этой схеме у Украины нет никаких шансов на американскую защиту - это не приносит прибыли.
Также США невыгодно защищать Тайвань от Китая, лучше договориться с Пекином о разделе рынков. А вот Канаду и Гренландию хорошо бы поглотить, увеличив капитализацию США за счет их ресурсов. А Европа - конкурент. Хотите жить хорошо, передавайте свои активы под управление США, и будет вам счастье. Трамп считает себя председателем совета директоров США, где люди - приложение к бизнесу. А задача государства - мотивировать бизнес работать в интересах всего общества. Поэтому в данной истории Трамп - жертва своих ложных убеждений. А развеять их желающих нет.
Трамп и его демоны
Очень часто своим экстравагантным и непредсказуемым поведением Дональд Трамп напоминает человека, одержимого демонами. Думаю, это правда. И один из демонов - старость. В июне президенту США исполнится 79 лет. К этому возрасту происходит тотальное снижение уровня гормонов, это ведет к бессоннице, тревожным расстройствам, быстрой утомляемости и притуплению эмпатии.
Снижается скорость реакций и угасает половое влечение, что провоцирует раздражительность и нервные срывы. Даже если в течение всей жизни человек приобретал знания и опыт, то в возрасте 79 лет его ум напоминает огромный склад, где много всего, но найти нужный предмет бывает все труднее. Поэтому по-человечески Дональда Трампа понять можно. И то, что он не помнит, что называл Владимира Зеленского диктатором, вполне объяснимо.
Другое дело, что в окружении американского президента есть много и других демонов. Не знаю, сколько их прячется в тени, но на свету, не скрывая свои личины, резвятся вице-президент Джей Ди Вэнс и Илон Маск. Складывается впечатление, что эти люди из свиты Трампа просто пользуются слабостями своего патрона в личных целях. Похоже, что именно Вэнс как злой гений нашептывает Трампу на ушко разные дурные советы с целью его компрометации.
В случае отставки Трампа на кону - должность президента, которую другим путем Вэнсу, имеющему скандальную репутацию, не получить. А Илон Маск, инвестировав в избирательную кампанию Трампа 75 млн долларов, явно рассчитывает их вернуть и получить прибыль. И у него это может получиться.
Компании Маска уже сегодня имеют выгодные контракты с государством (например, SpaceX), а сэкономленные средства на госуправлении могут быть перенаправлены на различные его проекты, включая создание криптовалютных резервов. Если согласиться с тем, что Дональд Трамп себе не принадлежит, собой управляет плохо и контролируется другими людьми, ситуация для мировой политики кажется безнадежной. Однако эффективность системы определяется именно тем, как она реагирует на вызовы.
Думаю, Европа должна принять Трампа как испытание на прочность, переболеть, выздороветь и стать сильнее. Ведь на кону судьба мира.
Как перестать бояться и полюбить Трампа
Уверен, что Владимир Зеленский, переступив порог Овального кабинета, оказался в ловушке, мастерски устроенной Вэнсом и другими неведомыми нам людьми. Было заранее понятно, что Трампу не нужна Украина, ему нужна капитуляция Зеленского как символ триумфа. А пустое по содержанию соглашение о ресурсах должно было стать визуализацией выполненного Трампом обещания установить в Украине мир.
Никто не ожидал, что загнанный в угол Зеленский начнет огрызаться, а затем перейдет в атаку и уйдет героем. А Трамп потерпит позорное поражение. И вина за это целиком и полностью лежит на Вэнсе. Могло ли быть по-другому? Нет. Но Зеленский мог бы не сжигать мосты, а оставить для себя дверь в Белый дом открытой. Просто команда Зеленского плохо подготовила его к встрече с Трампом.
Нужно было учесть, что Трамп - человек, «укушенный» телевидением. Для него важны картинки и реплики, а не смысл происходящего. Все отлично знали, что гардероб Зеленского - мощный раздражающий фактор для Трампа и его окружения. Так сделайте неожиданный ход: пусть Зеленский приедет в траурном костюме или в костюме, стилизованном под военную униформу. И обязательно со значком, символизирующем дружбу Украины и США.
И не нужно было показывать Трампу фотографии пленных защитников ВСУ: Трамп на них едва взглянул. Ему это неинтересно; про сниженную эмпатию я уже писал. А вот фотографии с американской военной техникой, переданной Украине, украинские журналы с комплиментарными для Трампа публикациями - это было бы очень к месту. Владимир Зеленский, как и Трамп, человек из телевизора. Вот здесь и нужно было найти общую волну и плыть вместе.
Но никто эту волну не искал. Актерский талант Зеленскому пригодился, чтобы сыграть роль героя и не стать жертвой заговора, но Трампа он обидел. Зато теперь всем очевидно: Трампа обижать не рекомендуется, потому что люди в его возрасте и в его положении обидчивы и злопамятны.
Что же делать Европе, чтобы не приблизить конец истории в результате разрушения Атлантической солидарности на радость Путину? Наверное, нужно оставить Дональда Трампа в покое. Перестать нервно и возбужденно реагировать на каждую его реплику и указ. Нужно остановить поток ядовитой, хотя часто справедливой и обоснованной, критики в его адрес. Поменьше обидных карикатур на Трампа лично.
А вот Маска нужно перевоспитывать. И это легче сделать, поскольку его бизнес-империя велика, а значит, у нее много уязвимых точек. К тому же Трамп склонен менять свою команду. В его первую каденцию сменилось четыре госсекретаря и шесть министров обороны.
А вот Джей Вэнс и союз Путина с Трампом должны стать целями непрерывных информационных атак. Трампу нужно периодически по разным каналам напоминать, как унижали и оскверняли его имя российские пропагандисты и официальные лица. Любую попытку сближения Вашингтона с Москвой нужно утрировать и подавать как предательство национальных интересов Америки.
Нужно предупреждать Трампа, что свободный мир, лидером которого он себя считает, может рухнуть под давлением Москвы, и король останется без своего королевства. Понятно, что вертикальное движение между Брюсселем и Вашингтоном работает плохо. Значит, европейцы должны активизировать горизонтальные связи со своими коллегами в Штатах в обход Белого дома, где за спиной Трампа рулят токсичные фигуры.
Сегодня Трамп строит внешнюю политику на основе «Доктрины Монро», но в отредактированном варианте. В 1823 году пятый президент США Джеймс Монро декларировал принцип «Америка для американцев», предложив Европе не вмешиваться в дела друг друга. Трамп предлагает Европе не вмешиваться в дела США, но оставляет за собой право вмешиваться в дела Европы.
Значит, нужно, чтобы лидеры Европы объяснили Трампу на понятном языке, что слияние двух корпораций - Америки и Европы - гарантирует получение сверхприбыли и окончательную победу над конкурентами - Китаем и Россией.
А Украина – это хороший инструмент для борьбы с конкурентами. В любой корпорации есть такой отдел, который затрудняет жизнь конкурентам. Можно и страшные перспективы нарисовать, например, Евросоюз уже фрахтует корабли для доставки в США тысяч украинских беженцев в случае поражения Украины. Главная задача Европы на данном историческом этапе - блокировать все попытки заключить союз между США и путинской Россией. И, конечно, добиться победы Украины. Любой ценой.