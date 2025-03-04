АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Почему Дональд Трамп действует как неомарксист

Дональда Трампа я невзлюбил сразу, как только увидел его в каком-то телешоу в 2005 году. Он показался мне надутым индюком, спесивым и чрезвычайно надменным человеком с гипертрофированным эго и чрезмерно завышенной самооценкой. С годами моя антипатия к Трампу усиливалась с каждым его появлением на экране.

В моих глазах он приобрел устойчивое реноме грубияна. Во время избирательной кампании 2016 года я наблюдал за Трампом и долгое время пребывал в уверенности, что американцы точно не проголосуют за такого болтливого и сварливого кандидата. Но за месяц до дня голосования я забеспокоился: мне показалось, что у Трампа есть шанс победить. Однако местные эксперты-американисты дружно меня уверили, что победа у Хиллари Клинтон уже в кармане.

Поэтому я, как и многие, испытал шок, проснувшись утром 9 ноября 2016 года в мире, где президентом США стал Трамп. Вся его последующая деятельность на этом посту вызывала во мне протест и возмущение, а поражение Трампа на выборах в 2020 года я воспринял с глубоким удовлетворением. Но это не помешало мне в декабре 2023 года спрогнозировать победу Трампа на следующих выборах. С ужасом я ждал этой победы. И она произошла.