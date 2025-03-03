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Райнер Сакс Европа не готова взять на себя ведущую роль в завершении войны в Украине

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На переднем плане: Кир Стармер (слева) и Владимир Зеленский.
На переднем плане: Кир Стармер (слева) и Владимир Зеленский. Фото: Pool / Ukrainian Presidentia

Судя по информации, опубликованной в американской прессе, в Белом доме ожидают извинений от президента Украины и того, что Киев проявит инициативу в продолжении диалога с США. Если обобщить настроения в Европе после серии заявлений в поддержку Зеленского, то большинство сходится во мнении, что Украине следует восстановить контакт с Вашингтоном, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Из этого можно сделать вывод, что в Европе нет ни одной страны, готовой взять на себя всю инициативу в международном урегулировании войны.

Тем не менее, Европа может значительно укрепить позиции Украины, и важным в этом плане было вчерашнее заседание в Лондоне с участием глав правительств нескольких европейских стран, а также Турции и Канады.

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