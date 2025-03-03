Райнер Сакс Европа не готова взять на себя ведущую роль в завершении войны в Украине

Судя по информации, опубликованной в американской прессе, в Белом доме ожидают извинений от президента Украины и того, что Киев проявит инициативу в продолжении диалога с США. Если обобщить настроения в Европе после серии заявлений в поддержку Зеленского, то большинство сходится во мнении, что Украине следует восстановить контакт с Вашингтоном, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.