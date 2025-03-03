Представитель ломбарда: экономическая нестабильность удвоила стоимость ювелирных украшений в Эстонии

По словам Эммар, цена покупки самого распространенного ювелирного золота 585-й пробы в Эстонии выросла за год с 28 до 49,5 евро. «В феврале мы три раза поднимали цену покупки на ювелирное золото 585 пробы. По сути, это означает, что золотое кольцо, которое год назад стоило сто евро, теперь стоит 177 евро», - сказала Эммар.

«Начало президентства Дональда Трампа сопровождалось экономической нестабильностью и инфляционными рисками, что побудило инвесторов искать безопасные способы вложения капитала, такие как золото. Это привело к значительному росту цен на драгоценный металл. В отличие от недвижимости, золото можно покупать и хранить в меньших количествах, и оно остается ликвидным в любое время. На мировом рынке цена унции золота поднялась до уровня 2900-2950 долларов, и мы учитываем продолжающийся рост цен в наших прогнозах», - сказала Эммар.

«Большинство жителей Эстонии имеют дома золотые украшения, и, образно говоря, стоимость их шкатулки с драгоценностями за год увеличилась почти вдвое», - сказала Эммар и добавила, что каждый месяц в представительства Luutar люди приносят 5-6 килограммов ювелирного золота.

«В январе к нам принесли две стограммовые золотые цепочки, но чаще это все-таки различные более мелкие изделия - от старых колец до сережек», - добавила Эммар.

«В отличие от золота, цена на серебро в прошлом году не сделала такого большого скачка, но в феврале и она начала быстро расти - цена покупки выросла на 40%. В среднем каждый месяц в наши эстонские представительства приносят десять килограммов серебра в разных видах», - сказала Эммар.

Компания Luutar, основанная в 2006 году, сегодня имеет 20 представительств по всей Эстонии. Предприятие обеспечивает работой 44 человека.