ОТ ПОЛИТОЛОГА Украина и Европейский союз: мифы и реальность

Миф 4: Коррупция в Украине делает ее неприемлемой для ЕС

Реальность: При должных реформах и исполнении антикоррупционных мер, согласованных с ЕС, проблема коррупции может быть существенно уменьшена.

Коррупция остается одним из препятствий развития Украины, однако это не означает, что государство «обречено» и не сможет соответствовать стандартам Евросоюза.

Как указывают исследования Transparency International, в стране уже созданы специализированные органы по борьбе с коррупцией, реформируется судебная система, а также налаживается взаимодействие с международными организациями, помогающими в контроле и мониторинге. Опыт Эстонии свидетельствует о том, что при политической воле и масштабных структурных изменениях коррупционный барьер можно преодолеть.

Для стран-кандидатов ЕС разработаны четкие механизмы и этапы выполнения антикоррупционных обязательств, а уровень соответствия этим критериям регулярно оценивается и корректируется в ходе переговоров о членстве.

Миф 5: Украина никогда не сможет выполнить требования ЕС

Реальность: При наличии политической воли, планомерных реформ и сотрудничестве с европейскими институтами выполнение стандартов Евросоюза вполне достижимо.

Сомнения в способности Украины провести необходимые реформы в правовой, экономической и социальной сферах не учитывают позитивного опыта целого ряда стран Центральной и Восточной Европы, которые в свое время имели схожие проблемы.