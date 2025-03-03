Польское оборонное предприятие начинает бизнес в Литве, в планах также Латвия и Эстония

По данным реестрового центра, в Вильнюсе учреждено предприятие Allies Lietuva, его руководителем назначен гражданин Литвы Владиславас Запольскис.

«Основной целью предприятия является поставка систем и оборудования безопасности специально для спецслужб - пожарных, полиции, пограничников или военных, а также профессиональный консалтинг», - сообщил литовскому бюро BNS Запольскис.

По его словам, польская компания реализует множество проектов, связанных с безопасностью, и помогает службам осваивать европейские фонды: «Мы хотим перенести эту модель в Литву, чтобы наша страна была лучше защищена, а услуги стали более продвинутыми».

Как сказал Запольскис, планируется, что, например, около десяти специалистов будут работать с пожарной охраной, полицией или воинскими подразделениями.

Глава Allies Lietuvs говорит, что Allies Inc. в основном представляет производителей США, но сотрудничает и с компаниями из других стран. На своем веб-сайте компания указывает, что предлагает оружие, комплектующие к нему, тактическое снаряжение, средства связи, беспилотные летательные аппараты, а также экспертные, обучающие и логистические услуги.

Запольскис указал, что оборот Allies Inc. в прошлом году достиг 15 млн евро - это на 30 процентов больше, чем в предыдущие годы..