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ВИДЕО Посол Эстонии в Украине о событиях выходных: надежда есть, и стойкость сохраняется

Перевод: Каролина Вертяева
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Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.
Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк. Фото: Tairo Lutter

Сегодня утром посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в эфире передачи Telehommik на телеканале Kanal 2 заявила, что после событий выходных украинская оппозиция стала еще более единой, а жители Киева уверены, что Европа продолжает оказывать им поддержку.

«Утро в Киеве проходит так же, как последние три года: в стране идет война, воздушные тревоги звучат каждую ночь. Но, учитывая события, произошедшие на выходных, сегодня утром настроение стало несколько светлее», - отметила Кольк.

В пятницу, по ее словам, реакция украинцев была довольно подавленной. «Надеялись, что президент [Зеленский] отправится в США и подпишет соглашение о полезных ископаемых, что впоследствии могло бы привести к договоренностям по гарантиям безопасности. Но, к сожалению, в Вашингтоне все пошло не так, как ожидалось. Медиа отреагировали довольно резко, но в итоге и журналисты, и народ решительно встали на защиту президента. Многие считают, что с Зеленским обошлись несправедливо. Однако вчера в Лондоне прошла встреча, и ее итоги восприняли более позитивно и обнадеживающе. Поэтому сегодняшнее утро в Киеве выглядит гораздо более оптимистично, чем вечер пятницы», - рассказала Кольк.

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