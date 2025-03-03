ВИДЕО Посол Эстонии в Украине о событиях выходных: надежда есть, и стойкость сохраняется

В пятницу, по ее словам, реакция украинцев была довольно подавленной. «Надеялись, что президент [Зеленский] отправится в США и подпишет соглашение о полезных ископаемых, что впоследствии могло бы привести к договоренностям по гарантиям безопасности. Но, к сожалению, в Вашингтоне все пошло не так, как ожидалось. Медиа отреагировали довольно резко, но в итоге и журналисты, и народ решительно встали на защиту президента. Многие считают, что с Зеленским обошлись несправедливо. Однако вчера в Лондоне прошла встреча, и ее итоги восприняли более позитивно и обнадеживающе. Поэтому сегодняшнее утро в Киеве выглядит гораздо более оптимистично, чем вечер пятницы», - рассказала Кольк.