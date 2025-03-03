Сегодня утром посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в эфире передачи Telehommik на телеканале Kanal 2 заявила, что после событий выходных украинская оппозиция стала еще более единой, а жители Киева уверены, что Европа продолжает оказывать им поддержку.
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ВИДЕО ⟩ Посол Эстонии в Украине о событиях выходных: надежда есть, и стойкость сохраняется
«Утро в Киеве проходит так же, как последние три года: в стране идет война, воздушные тревоги звучат каждую ночь. Но, учитывая события, произошедшие на выходных, сегодня утром настроение стало несколько светлее», - отметила Кольк.