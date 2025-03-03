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Эксперт Спад экономики в прошлом году оказался меньше ожидаемого

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Тыну Мертсина.
Тыну Мертсина. Фото: swedbank

Согласно данным, опубликованным Департаментом статистики в понедельник, в 2024 году экономика Эстонии сократилась на 0,3%. Как отмечает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина, это снижение оказалось менее значительным, чем ожидалось.

«Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в четвёртом квартале прошлого года на 1,2% был выше прогнозов. Предварительная оценка, опубликованная Департаментом статистики месяц назад, показывала снижение на 0,1%», - напоминает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

«Тем не менее это лишь предварительные расчёты, которые ещё несколько раз будут уточняться, поэтому опубликованные в понедельник данные о ВВП нельзя считать окончательными», – отмечает экономист в пресс-релизе.

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