Эксперт Спад экономики в прошлом году оказался меньше ожидаемого

«Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в четвёртом квартале прошлого года на 1,2% был выше прогнозов. Предварительная оценка, опубликованная Департаментом статистики месяц назад, показывала снижение на 0,1%», - напоминает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

«Тем не менее это лишь предварительные расчёты, которые ещё несколько раз будут уточняться, поэтому опубликованные в понедельник данные о ВВП нельзя считать окончательными», – отмечает экономист в пресс-релизе.