Согласно данным, опубликованным Департаментом статистики в понедельник, в 2024 году экономика Эстонии сократилась на 0,3%. Как отмечает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина, это снижение оказалось менее значительным, чем ожидалось.
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Эксперт ⟩ Спад экономики в прошлом году оказался меньше ожидаемого
«Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в четвёртом квартале прошлого года на 1,2% был выше прогнозов. Предварительная оценка, опубликованная Департаментом статистики месяц назад, показывала снижение на 0,1%», - напоминает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.