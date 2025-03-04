Странности с экзаменом по эстонскому: лучше всех сдают экономисты и айтишники, учителя часто проваливаются

В связи с переходом на эстонский язык обучения постепенно возрастает потребность в учителях, владеющих эстонским языком. Местные самоуправления рассчитывают, что благодаря отсрочке требований по знанию языка многие учителя смогут сдать экзамен на нужный уровень владения эстонским.

Правительство дало учителям общеобразовательных школ, которые преподают не на эстонском языке, год на то, чтобы сдать экзамен на уровень B2. Если этот срок не продлят, то с 1 августа они окажутся не соответствующими квалификационным требованиям по языку.

Что такое языковый экзамен

Цель проведения уровневого экзамена по эстонскому языку заключается в тестировании знания эстонского языка как государственного. Уровневые экзамены предусмотрены для людей, которые хотели бы получить гражданство Эстонской Республики и для тех, кому нужно подтверждение уровня владения эстонским языком в связи с работой.

На экзамене по эстонскому языку проверяют только языковые навыки - для выполнения заданий не требуется знание эстонской культуры или истории. На экзамене человек выполняет письменные задания, задания по чтению, задания по аудированию и устные задания на эстонском языке.