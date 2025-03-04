Школьная реформа поставила ребром вопрос о владении учителями государственным языком. Педагогам, не имеющим нужной языковой категории, приходится доучиваться и ходить на экзамены. К сожалению, сдают их успешно немногие, а результаты хуже, чем у людей других профессий. Разбираемся, в чем причина такой ситуации.
Странности с экзаменом по эстонскому: лучше всех сдают экономисты и айтишники, учителя часто проваливаются
В связи с переходом на эстонский язык обучения постепенно возрастает потребность в учителях, владеющих эстонским языком. Местные самоуправления рассчитывают, что благодаря отсрочке требований по знанию языка многие учителя смогут сдать экзамен на нужный уровень владения эстонским.
Правительство дало учителям общеобразовательных школ, которые преподают не на эстонском языке, год на то, чтобы сдать экзамен на уровень B2. Если этот срок не продлят, то с 1 августа они окажутся не соответствующими квалификационным требованиям по языку.
Что такое языковый экзамен
Цель проведения уровневого экзамена по эстонскому языку заключается в тестировании знания эстонского языка как государственного. Уровневые экзамены предусмотрены для людей, которые хотели бы получить гражданство Эстонской Республики и для тех, кому нужно подтверждение уровня владения эстонским языком в связи с работой.
На экзамене по эстонскому языку проверяют только языковые навыки - для выполнения заданий не требуется знание эстонской культуры или истории. На экзамене человек выполняет письменные задания, задания по чтению, задания по аудированию и устные задания на эстонском языке.
Таллинн помогает учителям
Руководитель Таллиннского департамента образования Каарел Рунду недавно сказал нашему изданию, что достижение нужного уровня языка - как правило вопрос мотивации и усердия самого учителя.
По состоянию на январь этого года в школах Таллинна работает 90 учителей с уровнем B1, которым со временем придется либо получить В2, либо уйти из школы. Сдать экзамен, приложив некоторые усилия можно: в Таллинне работает на сегодня 35 учителей, сдавших экзамен на категорию B2, и 86 учителей, сдавших экзамен на категорию C1.
Сколько учителей пытались сдать экзамен, но не прошли его, сказать невозможно, так как учитель не обязан уведомлять Департамент образования. Тем не менее, улучшение знания языка происходит постоянно благодаря курсам. В нескольких школах Таллина уже весь персонал соответствует языковым требованиям.
Экзаменационная статистика не радует
Мы изучили статистику сдачи языкового экзамена людьми, работающими в разных отрасля. Разбивка цифр по сферам деятельности не гарантирует точности, поскольку основана на том, что люди сами о себе сообщают.
Если исходить из тех цифр, какими располагает Департамент по делам образования и молодежи (HARNO), то картина получается любопытная - учителя пасут задних на экзаменах по всем языковым категориям.
Экзамен на уровень С1 лучше всего сдают люди, работающие в сфере экономики и права. Процент представителей этих сфер, успешно сдавших экзамен на высшую категорию, колеблется вокруг 60% от всех пришедших на экзамен. В разные годы он может отличаться на несколько процентов в ту или иную сторону.
Немного от них отстают люди, работающие в энергетике, строительстве и на промышленных производствах, а также в инфотехнологической сфере - около 45% плюс минус несколько процентов. Около 38-40 %, сдавших экзамен, набирается среди работников социальных служб и сферы обслуживания.
Учителей, успешно сдавших экзамен на С1 в 2023 году было 23%, а в прошлом году - 20%. Это самый низкий показатель среди всех профессиональных групп, сдающих экзамены.
На экзамены на уровень В2 юристы и финансисты практически не ходят. На эту категорию лучше всех здают экзамены работники сферы энергетики и промышленных производство - сдавших около 60%.
Далее следуют работники социальных служб и сферы обслуживания, строители, логистики и работники IT - среди них сдают экзамен примерно половина или от 47% до 53%.
Учителей, успешно сдавших экзамен на В2 в 2023 году было 28%, а в прошлом году - и вовсе 23%. На экзамене на категорию В2 это снова самый низкий показатель среди всех относительно больших профессиональных групп, сдающих экзамены.
Экзамены на категорию В1 для учителей уже не являются критически важными, так как остаться работать в школе человек с категорией В1 все равно не может. Этот экзамен сдает примерно половина тех, кто пришел на экзамен.
Около 70% работников IT сдают экзамент на В1, успешно проходят это испытание примерно 60-65 % строителей и логистиков. Учителей, которые сдали экзамен на уровень В1 в 2023 году было 46%, а в прошлом году - 56%.
Почему учителям не даются экзамены?
Rus.Postimees попросил прокомментировать такие результаты специалистов. Мы предположили, что объективных причин относительно слабых результатов педагогов на экзаменах может быть несколько.
Во-первых, представители других профессий идут на экзамен, когда чувствуют, что готовы. Вероятно, многие учителя идут сдавать только потому, что это стало обязательным, но фактически до нужного уровня они еще недотягивают.
С учетом установленных государством сроков для сдачи экзаменов также может сказываться фактор возраста или стресса, страх не сдать экзамен.
Директор Нарвской эстонской государственной гимназии, бывший руководитель Фонда Интеграции Ирене Кяосаар сказала, что такое положение дел очень расстраивает, но не слишком удивляет.
«Не могу сказать, что я очень удивлена. Причин тому, что сдать экзамен для многих учителей оказывается слишком трудно, несколько. Я считаю, что для овладения языком очень важна мотивация. У многих преподавателей долгие годы ее не было», - говорит Кяосаар.
Кто-то из учителей считал, что успеет уйти на пенсию прежде, чем что-то изменится в языковой политике, кто-то просто не ожидал, что требования будут такими серьезными. «А пока от тебя экзамена на категорию никто не требует, нет и особого желания тратить силы и время на изучение языка», - говорит Кяосаар.
По словам директора сегодня основная отвественность за профессиональное будущее учителей несут они сами. «Государство одними курсами не поможет, если человек сам не захочет учить язык, - говорит Кяосаар. - Однако у школ есть возможность помочь тем, кто почти достиг необходимого уровня, но испытывает неуверенность».
По мнению Ирене Кяосаар для таких учителей нужно организовать поддерживающую среду в школе. Хорошо, если кто-то поможет материалами или советами. Возможно директорам стоит немного доплачивать тем, кто готов потратить свое время на помощь коллегам.
«Людям непременно нужна положительная обратная связь от коллег. Тогда они видят, что у них все получается и трудности преодолимы»
директор Нарвской эстонской госгимназии Ирене Кяосаар
Руководитель перехода на эстонский язык обучения Министерства образования Ингар Дуболазов: те, кто языком владеет, уже здали экзамен
Эстонская система образования переходит на обучение на эстонском языке, поэтому для учителей важно достичь высокого уровня владения языком. Действительно, не все успешно сдают экзамен на уровень C1.
Причин тому несколько, и они связаны как с прежними установками, так и с поиском возможностей для изучения языка. Одна из главных причин заключается в том, что те учителя, которые владеют эстонским на уровне C1, уже успешно сдали экзамен. Сейчас на экзамены ходят в основном те, кто активно не занимался изучением языка или не искал для этого достаточных возможностей. Если язык не используется ежедневно, достичь более высокого уровня бывает сложно.
Хотя государство ожидает высокого уровень владения эстонским языком от учителей уже более десяти лет, не все отнеслись к этому требованию со всей серьезностью.
За эти годы в системе образования произошло много изменений, но значение эстонского языка постепенно росло. Некоторые учителя полагали, что их уровня владения языком достаточно, поэтому не видели необходимости его повышать.
Кроме того, профессия учителя для многих была стабильным и надежным рабочим местом, что не стимулировало потребность в саморазвитии, в частности изучения языка.
В повседневной школьной работе у учителей много обязанностей, и найти время для изучения языка не легко. Теперь, когда переход на обучение на эстонском языке неизбежен, и учители должны обеспечить ученикам качественную языковую среду.
Важно поддерживать учителей в этом процессе, предлагая гибкие и эффективные возможности для изучения языка. Язык развивается лучше всего при ежедневном использовании, поэтому важно, чтобы учителя могли улучшать свои языковые навыки в ходе работы и на практике.
Цель эстонской системы образования - поддержать и учителей, и учеников, чтобы переход прошел плавно и успешно.
Институт эстонского языка в 2025 году предложит возможности изучения языка для девятисот работников сферы образования в Таллине, Маарду, Нарве, Силламяэ и Кохтла-Ярве.