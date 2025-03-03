Высокопоставленные представители властей США открыто говорят о необходимости смены руководства Украины.

«Нам нужен лидер, который сможет иметь дело с нами, в конечном итоге - иметь дело с русскими и закончить эту войну», - в понедельник цитирует DW слова помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца, которые он произнес в интервью телеканалу CNN.

Спикер Палаты представителей Конгресса США (нижняя палата Конгресса) Майк Джонсон полагает, что у Зеленского есть шанс исправить ситуацию после нашумевшей встречи с Трампом в Овальном кабинете в пятницу.

«Зеленский должен прийти в чувство и с благодарностью вернуться за стол переговоров, или кто-то другой должен возглавить страну», - сказал Джонсон в интервью программе Meet the Press на канале NBC News.

«Ему нужно либо уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо измениться», - заявил Fox News сенатор-республиканец Линдси Грэм после скандальной встречи лидеров Украины и США.

«Поменять меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести [новые] выборы [президента]. Нужно будет помешать мне в них участвовать. И это будет немного сложнее», - ответил на это Зеленский.

«Я могу дать [Линдси Грэму] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. И тогда его голос начнет набирать вес, и я услышу его как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом. Президента Украины придется выбирать не в доме Линдси Грэма, а в Украине», - добавил лидер Украины.



«К сожалению, до тех пор, пока не состоятся выборы, ни у кого в Украине нет голоса», - ответил на это Линдси Грэм в соцсети Х.

В этой заочной дискуссии президент Украины повторил свое недавнее заявление о том, что готов уйти с поста президента, если Украину примут в НАТО.