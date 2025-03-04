ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Выжить на рынке труда становится все тяжелее, но выход есть

Предпринял серьезные шаги, получил приличные дополнительные знания, и удача вспомнила про меня. Молодая во всех смыслах фирма, имеющая в момент расширения немалый объем инновационной деятельности, поверила в меня, дала мне время набраться опыта в новых для меня сферах. Очень кстати для развития фирмы пришлись и уже имеющиеся компетенции.

Вот вывод, который я сделал к настоящему моменту: серьезные специалисты-электрики без знаний в инновационных областях обречены на большие проблемы при поисках работы. Опыт как таковой и формальная квалификация далеко не все решают. Желание и умение учиться выходят на первый план.

Мелочи, требующие внимания

Возвращаясь к теме интеграции в эстонском коллективе, обращаю внимание, что важно найти фишку в профессиональном и личном общении с коллегами. Важно понимать, что у эстонцев личное и профессиональное строго отделены. Нужно гораздо больше времени, чтобы они пустили тебя в личное пространство.

Никто не будет в претензии, что ты неэстонец. Проблема может быть в том, что ты работаешь иначе. Возможно, что быстрее. Не надо создавать неудобства коллегам своим славянским задором. Работать надо также, по сути, не надо лучше.