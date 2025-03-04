Расширяющаяся автоматизация производственных процессов требует от работников все большей интеграции навыков с инфотехнологической сферой. Валерий Сайковский пишет, что при смене места работы узкая специализация становится проблемой. Нужно искать возможность дополнительного обучения и учиться разбираться в непривычных вещах.
ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Выжить на рынке труда становится все тяжелее, но выход есть
Интеграция технической деятельности в единое пространство ЕС заключается в появлении универсальных регуляций. Неизбежна гармонизация некоторых норм общеевропейских регуляций c условиями конкретной страны и фиксирование иерархии регуляций. В XXI веке знание регуляций, по моему личному мнению, составляет треть в квалификации любого серьезного специалиста. Для карьерных же перспектив это просто жизненно необходимо.
Регуляции в Эстонии на государственном языке. Можно быть очень ценным работником, и при этом не иметь возможностей для роста из-за пробелов в знании регуляций. Это может быть связано с языковыми проблемами. Последние годы приходится наблюдать, как из-за собственной косности очень трудолюбивые и умелые специалисты обречены на постепенное уменьшение востребованности.
Особенно обидно, если кто-то смог добиться необходимого знания эстонского, но полностью перестроиться в направлении современных подходов не считает нужным. Дело доходит до трагикомических ситуаций. Приходится жестко заставлять подчиненных меняться в описанном направлении, требовать дополнительного личного напряжения в виде посещения курсов и самостоятельного изучения важных регуляций. На какое-то время становишься врагом №1. И только через немалое время они начинают ценить мои страдания.
Роль ИТ и автоматизации
Многие десятилетия советского развития обычная техника существовала отдельно, а ее автоматизация была словно как самостоятельный вид деятельности. Этим занимались специалисты, имевшие особое образование и отдельную систему квалификации. Реалии советской экономики требовали по большей части ремонтников - из-за невысокого качества производимого оборудования.
Специалистов по автоматизации очень уважали, но их требовалось существенно меньше. Последние 20 лет оба направления переплетаются, а автоматизация требует существенной интеграции с инфотехнологической сферой. «Обычные» электрики нужны все меньше.
Как ни парадоксально, но в больших фирмах еще могут позволить себе узкую специализацию. На предприятиях поменьше это сделать существенно сложнее. Поэтому при смене места работы узкая специализация становится проблемой. Надо критически отнестись к собственной квалификации. Искать возможность дополнительного обучения и показывать желание разбираться в непривычных вещах вместе с узкими специалистами. Если делать так, то тебе помогут и оценят.
Личная история
В 2012 году, когда получил высший квалификационный уровень электродеятельности, т.н. А-компетенцию, одновременно имея приличный эстонский, начал почивать на лаврах. Более того, почти закончил докторантуру по возобновляемой энергии и думал, что сам черт мне теперь не брат. Намаявшись с очень ответственной и крайне опасной рутиной быть ответственным за электросистемы больших объектов (всего более двухсот, в т.ч несколько десятков с собственной подстанцией), задумался об изменениях в профессиональной деятельности.
Хотелось заниматься чем-то инновационным, точнее - возобновляемой энергией. Но реальные предложения были из сферы привычного электростроительства. Принял одно из них, и понял, что конкретная фирма мне не подходит. Во время поисков по второму кругу раз пять выходил в последний тур. Всегда чуть-чуть не хватало и этой малостью был недостаточный опыт, связанный с установкой оборудования генерации возобновляемой энергии и систем накопления энергии.
Предпринял серьезные шаги, получил приличные дополнительные знания, и удача вспомнила про меня. Молодая во всех смыслах фирма, имеющая в момент расширения немалый объем инновационной деятельности, поверила в меня, дала мне время набраться опыта в новых для меня сферах. Очень кстати для развития фирмы пришлись и уже имеющиеся компетенции.
Вот вывод, который я сделал к настоящему моменту: серьезные специалисты-электрики без знаний в инновационных областях обречены на большие проблемы при поисках работы. Опыт как таковой и формальная квалификация далеко не все решают. Желание и умение учиться выходят на первый план.
Мелочи, требующие внимания
Возвращаясь к теме интеграции в эстонском коллективе, обращаю внимание, что важно найти фишку в профессиональном и личном общении с коллегами. Важно понимать, что у эстонцев личное и профессиональное строго отделены. Нужно гораздо больше времени, чтобы они пустили тебя в личное пространство.
Никто не будет в претензии, что ты неэстонец. Проблема может быть в том, что ты работаешь иначе. Возможно, что быстрее. Не надо создавать неудобства коллегам своим славянским задором. Работать надо также, по сути, не надо лучше.
Снова об эстонском. Для работы в конкретной сфере дополнительных знаний языка нужно немного. Просто необходимо критически оценить свой эстонский, понять, что в вашем направлении требует дополнительного словаря. Полезно внимательно послушать коллег, обсуждающих профессиональные проблемы на государственном. Поверьте, у каждого овладевшего языком самостоятельно есть свой список эстонцев, десятка два-три, которым остаешься благодарен на всю жизнь за их участие в твоей языковой судьбе.
При изучении эстонского у разных людей разные проблемы. Кто-то в прошлом изучал в школе, есть знания в области грамматики и это без проблем вспоминается. Другой имеет хороший багаж разговорного языка, и не очень понимает, как ему улучшить уровень владения. Вроде и так все понимает и говорит.
В зависимости от особенностей деятельности полезно разобраться, какие грамматические конструкции важны, понять их правильное звучание и не торопиться с наполнением личного словаря, пока не разберешься с актуальной грамматикой. И наоборот. Не стоит углубляться в дебри грамматики, если не хватает словарного запаса, чтобы применять синонимы, уметь дополнять нюансами свою речь, не выдавать собеседнику правильные, но топорные конструкции.
Куда идем или опасения по поводу ИИ
Сейчас на всех уровнях поднимается тема опасности внедрения искусственного интеллекта. Много тех, кто близок к панике, опасаясь стать ненужными при его широком внедрении.
Предлагаю не бояться его, разбираться в особенностях функционирования и ставить себя на службу. Учитесь представлять те технологические процессы, с которыми сталкиваетесь, в целостном виде. Находите краеугольные камни процесса, влияя на которые вы можете улучшить результат всего процесса.
В тех процессах, с которыми я связан, надо обращать внимание на годовые графики генерации, годовые особенности потребления, искать пики. Для загородных домов, где небольшие главные защиты, необходимо обращать внимание на пиковые моменты, иначе можно в самый неподходящий момент остаться с отключенной защитой из-за перегрузки. Одним словом, не так страшен искусственный интеллект, как его представляют косные противники.
Дорогу осилит идущий!