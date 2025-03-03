WSJ: Донбасс в Овальном кабинете

Одна из самых непреодолимых пропастей в этом мире - это разница между рационалистом-бизнесменом и политическим реалистом. Через пару лет после большинства войн уже никто не считает, что они стоили того, чтобы за них сражаться. Так мыслит рационалист-бизнесмен: весь этот хаос и разрушение не имеют никакого смысла.