Одна из самых непреодолимых пропастей в этом мире - это разница между рационалистом-бизнесменом и политическим реалистом. Через пару лет после большинства войн уже никто не считает, что они стоили того, чтобы за них сражаться. Так мыслит рационалист-бизнесмен: весь этот хаос и разрушение не имеют никакого смысла.
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WSJ: Донбасс в Овальном кабинете
Реалист, хотя и с сожалением, понимает, что весь этот хаос и разрушение зачастую приходится терпеть - даже если исход заранее предрешен, - поскольку у вовлеченных государств, народов и лидеров есть свои интересы.