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WSJ: Донбасс в Овальном кабинете

Перевод: Сергей Светлов
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Президент Украины Владимир Зеленский покидает Белый дом 28 февраля 2025 года после бурной дискуссии с Дональдом Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский покидает Белый дом 28 февраля 2025 года после бурной дискуссии с Дональдом Трампом. Фото: Shawn Thew / Shutterstock

Одна из самых непреодолимых пропастей в этом мире - это разница между рационалистом-бизнесменом и политическим реалистом. Через пару лет после большинства войн уже никто не считает, что они стоили того, чтобы за них сражаться. Так мыслит рационалист-бизнесмен: весь этот хаос и разрушение не имеют никакого смысла.

Реалист, хотя и с сожалением, понимает, что весь этот хаос и разрушение зачастую приходится терпеть - даже если исход заранее предрешен, - поскольку у вовлеченных государств, народов и лидеров есть свои интересы.

Только благодаря привычке записывать себя на пленку мир спустя годы узнал, о чем думали Никсон и Киссинджер, пытаясь вывести Америку из Вьетнама, и о чем размышлял Линдон Джонсон, вводя страну в этот конфликт. И ни один из них в ретроспективе не выглядит особенно героическим.

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