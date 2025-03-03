В рамках программы будут предоставляться индивидуальные консультации и практические рекомендации, помогающие молодёжи делать здоровый выбор и преодолевать связанные с зависимостью трудности.

Согласно исследованию состояния здоровья школьников, 40 процентов 11-летних, 75 процентов 13-летних и 93 процентов 15-летних учеников хотя бы раз пробовали алкоголь.

Кроме того, наблюдается рост потребления табачных изделий: семь процентов учащихся в возрасте от 11 до 18 лет ежедневно употребляют никотиносодержащие продукты.

«Употребление алкоголя и никотина начинается в раннем возрасте и влияет на физическое и психическое здоровье подростков гораздо сильнее, чем они сами могут предполагать», – отмечает медсестра по психическому здоровью фонда Tallinna Koolitervishoid Рагне Ляхеб, рассказывая о важности новой программы.

«Впервые подростки обращаются со своими проблемами чаще всего к школьным медсестрам. Многие школьники признаются, что хотели бы бросить вейпинг или употребление алкоголя, но не могут, потому что привычка слишком сильна», – дополняет картину специалист.

Как работает новая услуга?

Программа направлена на поддержку подростков и предоставление им информации о воздействии алкоголя и никотина на организм, а также на поиск здоровых альтернатив для снятия стресса и улучшения самочувствия.

«Сначала мы оцениваем уровень риска, связанного с употреблением алкоголя и никотиносодержащих продуктов, а затем решаем, какие шаги предпринять дальше. Если выясняется, что ученик употребляет такие вещества, важно пройти краткую консультацию» – поясняет Ляхеб.

В ходе консультации специалисты при необходимости анализируют с подростком его образ жизни, включая питание, физическую активность и психическое здоровье.

Кто проводит консультации?

Программу реализуют школьные медсёстры, прошедшие специальное обучение по выявлению расстройств, связанных с употреблением алкоголя и никотина, а также по методам работы с такими проблемами.

Услуга финансируется Кассой здоровья (Tervisekassa), и для получения этой услуги необходимо согласие родителей.

Фонд Tallinna Koolitervishoid – крупнейшая организация школьного здравоохранения в Эстонии, объединяющая более 100 специалистов.

Школьные медсёстры работают в 90 учебных заведениях, оказывая услуги 57 тысячам учеников.

В сотрудничестве с родителями, школьным персоналом и другими специалистами они помогают поддерживать здоровье и благополучие подростков.