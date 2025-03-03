Заливка пола привела к вызову спасателей

В одной из квартир сработал датчик угарного газа, и прибывшие на место спасатели обнаружили наличие газа в трех квартирах.

Более детальное расследование показало, что скопление угарного газа произошло из-за того, что на первом этаже после заливки пола использовали бензиновый двигатель для выравнивания поверхности. После завершения работ помещения не были проветрены - окна и двери остались закрытыми, из-за чего продукты сгорания проникли в верхние квартиры.