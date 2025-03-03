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Заливка пола привела к вызову спасателей

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Спасатели. Фото иллюстративное.
Спасатели. Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks

В пятницу, 28 февраля, в 18:01 спасатели получили вызов на улицу Кауба в Вильянди.

В одной из квартир сработал датчик угарного газа, и прибывшие на место спасатели обнаружили наличие газа в трех квартирах.

Более детальное расследование показало, что скопление угарного газа произошло из-за того, что на первом этаже после заливки пола использовали бензиновый двигатель для выравнивания поверхности. После завершения работ помещения не были проветрены - окна и двери остались закрытыми, из-за чего продукты сгорания проникли в верхние квартиры.

Спасатели совместно с жильцами проветрили помещения, и ситуация нормализовалась.

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