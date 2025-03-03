«Никого не оскорблял». Почему Зеленский не будет извиняться перед Трампом

Кроме того, несмотря на все давление из-за продолжающейся уже три года войны, несмотря на все требования Белого дома, который - справедливо это или нет - в силах защитить или оставить без помощи его страну, в воскресенье вечером Зеленский проявил твердость в своих решениях.

Он сказал журналистам, что на этом этапе неправильно обсуждать отказ от захваченных Россией территорий.

Зеленский не намерен извиняться перед Трампом или выражать сожаление по поводу произошедшего в Овальном кабинете, как того неоднократно требовало окружение президента США. Даже глава НАТО призвал Зеленского найти способ перезагрузить отношения с лидером США.

Однако в тоне Зеленского во время разговора в тесной комнате в Станстеде не было ничего такого, что могло бы говорить о его стремлении продемонстрировать любезность.

Он отметил, что добирался до Белого дома несколько часов и его визит сам по себе был знаком уважения. Он также сказал, что «никого не оскорблял», а спор, который разразился в Овальном кабинете, не был позитивным ни для одной из сторон.

Зеленский очень тщательно подбирал слова. Он пытался, насколько мог, не проводить «судмедэкспертизы» того, что произошло. Говоря о Трампе, он не был груб - он вообще практически не вспоминал его по имени, - и предположил, что напряженность со временем пройдет.