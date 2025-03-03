Инцидент в Германии: автомобиль врезался в толпу пешеходов, есть пострадавшие

В заявлении немецкой полиции говорится: «В центре Мангейма, в районе Вассертурм/Планкенкопф, проводится полицейская операция. Полиция и спасательные службы направляются на место. Дополнительной информации пока нет. В связи с этим в центре города возможны временные перебои в движении транспорта».

Жительница города поделилась в X, что ее дочь стала свидетелем инцидента и сообщила, что несколько человек были сбиты автомобилем: «Моя дочь только что написала мне, что машина сбила нескольких человек в центре Мангейма. С ней все в порядке, но она была совсем рядом».