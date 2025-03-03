Спасательные службы срочно прибыли в Мангейм, Германия, сегодня днем после сообщений о том, что автомобиль наехал на пешеходов, пишет The Mirror.
Инцидент в Германии: автомобиль врезался в толпу пешеходов, есть пострадавшие
Жителей призывают избегать центр Мангейма и выбирать объездные маршруты, так как на месте происшествия, предположительно, есть несколько пострадавших.
В заявлении немецкой полиции говорится: «В центре Мангейма, в районе Вассертурм/Планкенкопф, проводится полицейская операция. Полиция и спасательные службы направляются на место. Дополнительной информации пока нет. В связи с этим в центре города возможны временные перебои в движении транспорта».
Жительница города поделилась в X, что ее дочь стала свидетелем инцидента и сообщила, что несколько человек были сбиты автомобилем: «Моя дочь только что написала мне, что машина сбила нескольких человек в центре Мангейма. С ней все в порядке, но она была совсем рядом».